https://sputniknews.com.tr/20230127/orban-ab-yaptirimlarinin-rus-nukleer-endustrisini-kapsamasina-izin-vermeyecegiz-1066280519.html

Orban: AB yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsamasına izin vermeyeceğiz

Orban: AB yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsamasına izin vermeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Avrupa yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsayacak şekilde genişletilmesine izin vermeyeceğini söyledi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T20:33+0300

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ukrayna krizi

macaristan

avrupa birliği

rusya

yaptırım

nükleer

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların nükleer enerjiyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi planına izin vermeyeceklerini söyledi.Orban, “Macaristan’da enflasyonu daha da artıracak yaptırımlara izin vermeyeceğiz. Buradaki en önemli şey enerjinin fiyatı. Bu nedenle yaptırımların nükleer enerjiyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi planına izin vermeyeceğiz” dedi.Budapeşte'nin yaptırımları desteklemediğini belirten Orban, ülkesinin çıkarlarına açıkça zarar veren kısıtlamaların olduğunu ve bunlar karşısında veto hakkını kullanacaklarını kaydetti.Bu konuda ‘Brüksel'de büyük bir kavga’ beklediklerine vurgu yapan Macaristan Başbakanı, ülkedeki ulusal istişare katılımcılarının yüzde 97'sinin nükleer enerjinin yaptırımlar kapsamına alınmasına karşı olduğunu anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230123/macaristan-yaptirimlar-biz-avrupalilara-ruslardan-daha-fazla-zarar-veriyor-1066079287.html

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