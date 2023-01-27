Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/orban-ab-yaptirimlarinin-rus-nukleer-endustrisini-kapsamasina-izin-vermeyecegiz-1066280519.html
Orban: AB yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsamasına izin vermeyeceğiz
Orban: AB yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsamasına izin vermeyeceğiz
Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Avrupa yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsayacak şekilde genişletilmesine izin vermeyeceğini söyledi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T20:33+0300
2023-01-27T20:33+0300
ukrayna krizi
macaristan
avrupa birliği
rusya
yaptırım
nükleer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/08/1060971087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07753f6442178001b4df9278d2923921.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların nükleer enerjiyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi planına izin vermeyeceklerini söyledi.Orban, “Macaristan’da enflasyonu daha da artıracak yaptırımlara izin vermeyeceğiz. Buradaki en önemli şey enerjinin fiyatı. Bu nedenle yaptırımların nükleer enerjiyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi planına izin vermeyeceğiz” dedi.Budapeşte'nin yaptırımları desteklemediğini belirten Orban, ülkesinin çıkarlarına açıkça zarar veren kısıtlamaların olduğunu ve bunlar karşısında veto hakkını kullanacaklarını kaydetti.Bu konuda ‘Brüksel'de büyük bir kavga’ beklediklerine vurgu yapan Macaristan Başbakanı, ülkedeki ulusal istişare katılımcılarının yüzde 97'sinin nükleer enerjinin yaptırımlar kapsamına alınmasına karşı olduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/macaristan-yaptirimlar-biz-avrupalilara-ruslardan-daha-fazla-zarar-veriyor-1066079287.html
macaristan
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/08/1060971087_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_8485e590b24498798250480a4d677199.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, avrupa birliği, rusya, yaptırım, nükleer
macaristan, avrupa birliği, rusya, yaptırım, nükleer

Orban: AB yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsamasına izin vermeyeceğiz

20:33 27.01.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADAVictor Orban
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADA
Abone olTelegram
Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Avrupa yaptırımlarının Rus nükleer endüstrisini kapsayacak şekilde genişletilmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların nükleer enerjiyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi planına izin vermeyeceklerini söyledi.
Orban, “Macaristan’da enflasyonu daha da artıracak yaptırımlara izin vermeyeceğiz. Buradaki en önemli şey enerjinin fiyatı. Bu nedenle yaptırımların nükleer enerjiyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi planına izin vermeyeceğiz” dedi.
Budapeşte'nin yaptırımları desteklemediğini belirten Orban, ülkesinin çıkarlarına açıkça zarar veren kısıtlamaların olduğunu ve bunlar karşısında veto hakkını kullanacaklarını kaydetti.
Bu konuda ‘Brüksel'de büyük bir kavga’ beklediklerine vurgu yapan Macaristan Başbakanı, ülkedeki ulusal istişare katılımcılarının yüzde 97'sinin nükleer enerjinin yaptırımlar kapsamına alınmasına karşı olduğunu anımsattı.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Avrupa'da enerji krizi
Macaristan: Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor
23 Ocak, 16:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала