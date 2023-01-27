https://sputniknews.com.tr/20230127/newsweek-abrams-tanklari-yuksek-yakit-tuketimi-nedeniyle-sorunlu-1066276260.html
Newsweek: Abrams tankları, yüksek yakıt tüketimi nedeniyle sorunlu
Newsweek: Abrams tankları, yüksek yakıt tüketimi nedeniyle sorunlu
ABD yapımı Abrams tanklarının, uçak yakıtı kullandığı nedeniyle Ukrayna ordusu için sorun haline geleceği belirtildi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:02+0300
2023-01-27T19:02+0300
2023-01-27T19:02+0300
ukrayna krizi
abrams
abd
tank
ukrayna
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Newsweek dergisi, ABD’li uzmanlarla Ukrayna’ya Abrams tanklarının sevkiyat olasılığını görüştü.Madison Politika Forumu’nda Kentsel Savaş Çalışmaları Başkanı Emekli Binbaşı John Spencer, “Yakıt, sıradan dizel yakıtı olsa dahi genel olarak Ukrayna’da yakıt bir sorundur. Ben Temmuz’da oradayken, uzun kuyruklar ve benzinsiz istasyonlar vardı ve altyapıya yönelik Rus saldırıları aralıksız devam ediyordu” ifadelerini kullandı.Northwestern Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Profesör William Reno, Abrams tanklarının, ABD ve diğer NATO orduları tarafından yaygın olarak kullanılan JP-8 gazyağı ile çalıştığından Ukrayna’ya yakıt tedarikinin 'aşılamaz' olmadığını söyledi. Abrams tankının yakıt tüketimi o kadar yüksek ki 'yakıt domuzu' olarak bilindiğini kaydeden uzman, aşırı yüksek yakıt tüketiminin, yüksek hızlanma ve yüksek hız arasında bir uzlaşı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, motor ateşlemeden hemen sonra sürekli çalıştığı için Abrams’ın rölantide çalışamadığı ifade edildi.Cornell Üniversitesi’nden tarihçi Doç. David Silbey, yakıt akışını sürdürmek için Abrams’ın 'büyük tedarik zincirine' ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bu görüşe katılan ABD Deniz Piyadeleri’nden Emekli Yüzbaşı Matthew Hoch, diğer yandan ateş gücü, hız ve zırh sayesinde tankın 'savaş alanının kralı' olarak kabul edildiğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html
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abrams, abd, tank, ukrayna
abrams, abd, tank, ukrayna
Newsweek: Abrams tankları, yüksek yakıt tüketimi nedeniyle sorunlu
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ABD yapımı Abrams tanklarının, uçak yakıtı kullandığı nedeniyle Ukrayna ordusu için sorun haline geleceği belirtildi.
Newsweek dergisi, ABD’li uzmanlarla Ukrayna’ya Abrams tanklarının sevkiyat olasılığını görüştü.
Madison Politika Forumu’nda Kentsel Savaş Çalışmaları Başkanı Emekli Binbaşı John Spencer, “Yakıt, sıradan dizel yakıtı olsa dahi genel olarak Ukrayna’da yakıt bir sorundur. Ben Temmuz’da oradayken, uzun kuyruklar ve benzinsiz istasyonlar vardı ve altyapıya yönelik Rus saldırıları aralıksız devam ediyordu” ifadelerini kullandı.
Northwestern Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Profesör William Reno, Abrams tanklarının, ABD ve diğer NATO orduları tarafından yaygın olarak kullanılan JP-8 gazyağı ile çalıştığından Ukrayna’ya yakıt tedarikinin 'aşılamaz' olmadığını söyledi. Abrams tankının yakıt tüketimi o kadar yüksek ki 'yakıt domuzu' olarak bilindiğini kaydeden uzman, aşırı yüksek yakıt tüketiminin, yüksek hızlanma ve yüksek hız arasında bir uzlaşı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, motor ateşlemeden hemen sonra sürekli çalıştığı için Abrams’ın rölantide çalışamadığı ifade edildi.
Cornell Üniversitesi’nden tarihçi Doç. David Silbey, yakıt akışını sürdürmek için Abrams’ın 'büyük tedarik zincirine' ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bu görüşe katılan ABD Deniz Piyadeleri’nden Emekli Yüzbaşı Matthew Hoch, diğer yandan ateş gücü, hız ve zırh sayesinde tankın 'savaş alanının kralı' olarak kabul edildiğini savundu.