NASA, Kızıl Gezegen Mars'ın yüzeyinde 'ayı yüzü'ne benzeyen kaya oluşumu keşfetti
11:50 27.01.2023 (güncellendi: 12:05 27.01.2023)
© NASANASA'nın Mars Yörünge Keşif Aracı, Kızıl Gezegen'in üstünde 'ayı yüzü'ne benzeyen bir kaya oluşumu keşfetti
© NASA
NASA'nın Mars Yörünge Keşif Aracı, Kızıl Gezegen'in üstünde 'ayı yüzü'ne benzeyen bir kaya oluşumu keşfetti.
NASA'da bilim insanları, Kızıl Gezegen Mars'ın yüzeyinde ayı yüzünü andıran yeni bir kaya yapısı keşfettiler.
Nasa'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'na yüksek çözünürlüklü bir kamera yerleştiren Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kızıl Gezegen’de yüzeyinde gördükleri ayı yüzünü andıran yapıda, burun gibi duran ‘V’ şeklinde çökme yapısı, gözlere benzeyen iki krater ve kafa şeklini andıran dairesel bir kırılma modeline sahip olduğunu açıkladılar.
Nasa'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'na yüksek çözünürlüklü bir kamera yerleştiren Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kızıl Gezegen’de yüzeyinde gördükleri ayı yüzünü andıran yapıda, burun gibi duran ‘V’ şeklinde çökme yapısı, gözlere benzeyen iki krater ve kafa şeklini andıran dairesel bir kırılma modeline sahip olduğunu açıkladılar.
HiPOD: A Bear on Mars?— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) January 25, 2023
This feature looks a bit like a bear’s face. What is it really?
More: https://t.co/MpLQBg38ur
NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #science #NASA https://t.co/2WUNquTUZH pic.twitter.com/1k2ZnLcJ5o
Araştırmacalar, dairesel kırılma modelinin, gömülü bir çarpma kraterinin üzerine bir tortunun çökmesinden kaynaklı olabileceğini söylüyor. Ayı burnuna benzeyen 'V' şeklindeki yapının ise muhtemelen volkan ya da çamur bacası olduğunu aktarıyor. Buna göre kraterin üzerinde biriken malzeme de lav ya da çamur olabilir.
Mars'ın yüzeyinden gelen 'ayıyı andıran yüz' ise ilk görüntü değil.
NASA'nın Curiosity uzay aracının kamerası, geçen yıl kayaların içine doğru kazılmış kapıya benzeyen bir yapıyı görüntülemişti.
İnsanların bildikleri bir görüntüyü, başka bir zaman aslında olmadıkları bir yerde görme fenomenine ise Pareidolia deniliyor.
Psikologlar ve nörobilimciler bu durumu, insanların herhangi bir yerde var olmayan yüzlerin görsel yanılsama eğilimi olarak tanımlıyor.
Mars'ın yüzeyinden gelen 'ayıyı andıran yüz' ise ilk görüntü değil.
NASA'nın Curiosity uzay aracının kamerası, geçen yıl kayaların içine doğru kazılmış kapıya benzeyen bir yapıyı görüntülemişti.
İnsanların bildikleri bir görüntüyü, başka bir zaman aslında olmadıkları bir yerde görme fenomenine ise Pareidolia deniliyor.
Psikologlar ve nörobilimciler bu durumu, insanların herhangi bir yerde var olmayan yüzlerin görsel yanılsama eğilimi olarak tanımlıyor.