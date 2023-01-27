https://sputniknews.com.tr/20230127/moldova-meclis-baskani-grosu-turk-yatirimlarina-ilgi-duyuyoruz-1066276848.html
Moldova Meclis Başkanı Grosu: Türk yatırımlarına ilgi duyuyoruz
Moldova Meclis Başkanı Grosu: Türk yatırımlarına ilgi duyuyoruz
Moldova Meclisi Başkanı Grosu, Ankara ziyareti sırasında, Türkiye’yle ticareti yoğunlaştırmaya, yatırımları çekmeye ve enerji sektöründeki işbirliğini... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:13+0300
2023-01-27T19:13+0300
2023-01-27T19:13+0300
ekonomi
moldova
türkiye
yatırım
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Moldova Meclisi Başkanı İgor Grosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmede, bölgesel güvenlik ve işbirliğinin değerlendirildiğini belirterek, “Enerji güvenliğini sağlamak gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. Biz, enerji verimliliği projeleri ve diğer alanlarda, Moldova’ya gelen Türk yatırımcılarla ilgileniyoruz” dedi.Grosu, “Türkiye’nin, Ukrayna’dan tahıl koridorunu güvence altına alma çabalarını takdir ettim ve 2022’de ülkemize mülteci krizini aşmak için yaptığı insani yardım ve Moldova Destek Platformu toplantılarında verdiği destekten dolayı Ankara’ya teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.Taraflar ayrıca bölgesel güvenlik ve Ukrayna’daki çatışmanın yol açtığı sorunları ele aldı.Grosu, 1 Haziran Kişinev’de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ikinci toplantısına davet etti.
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moldova, türkiye, yatırım
moldova, türkiye, yatırım
Moldova Meclis Başkanı Grosu: Türk yatırımlarına ilgi duyuyoruz
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Moldova Meclisi Başkanı Grosu, Ankara ziyareti sırasında, Türkiye’yle ticareti yoğunlaştırmaya, yatırımları çekmeye ve enerji sektöründeki işbirliğini güçlendirmeye ilgi duyduğunu belirtti.
Moldova Meclisi Başkanı İgor Grosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmede, bölgesel güvenlik ve işbirliğinin değerlendirildiğini belirterek, “Enerji güvenliğini sağlamak gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. Biz, enerji verimliliği projeleri ve diğer alanlarda, Moldova’ya gelen Türk yatırımcılarla ilgileniyoruz” dedi.
Grosu, “Türkiye’nin, Ukrayna’dan tahıl koridorunu güvence altına alma çabalarını takdir ettim ve 2022’de ülkemize mülteci krizini aşmak için yaptığı insani yardım ve Moldova Destek Platformu toplantılarında verdiği destekten dolayı Ankara’ya teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.
Taraflar ayrıca bölgesel güvenlik ve Ukrayna’daki çatışmanın yol açtığı sorunları ele aldı.
Grosu, 1 Haziran Kişinev’de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ikinci toplantısına davet etti.