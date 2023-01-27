https://sputniknews.com.tr/20230127/misirda-4-bin-300-yillik-yeni-mumya-kesfi-muhtemelen-en-eskisi-1066258258.html
En eskisi olabilir: Mısır'da 4 bin 300 yıllık yeni mumya keşfi
En eskisi olabilir: Mısır'da 4 bin 300 yıllık yeni mumya keşfi
Mısır'da Sakkara'daki Basamaklı Piramit'in yakınlarında bulunan bir mumyanın, 4300 yıllık tarihiyle bugüne kadar keşfedilenlerin en eskisi olabileceği... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T13:13+0300
2023-01-27T13:13+0300
2023-01-27T14:18+0300
dünya
mısır
kahire
mumya
arkeoloji
firavun
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Mısır'da arkeologlar, başkent Kahire yakınlarında, ülkede keşfedilmiş 'muhtemelen en eski mumyayı içeren' bir Firavun mezarı bulunduğunu açıkladı. Kazı ekibi direktörü Zahi Hawwas, gazetecilere verdiği demeçte, 4 bin 300 yıllık mumyanın Sakkara'da 15 metrelik bir kuyunun dibinde bulunduğunu söyledi. Mezar, Sakkara'daki piramidin yakınlarında yakın zamanda ortaya çıkarılan 5. ve 6. hanedan mezarlarından oluşan bir mezarlık kompleksinde bulundu. İsminin 'Hekashepes' olduğu belirlenen bir erkeğin mumyası, harçla kapatılmış, kireç taşından yapılma bir lahitin içinde tespit edildi.
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mısır, kahire, mumya, arkeoloji, firavun
mısır, kahire, mumya, arkeoloji, firavun
En eskisi olabilir: Mısır'da 4 bin 300 yıllık yeni mumya keşfi
13:13 27.01.2023 (güncellendi: 14:18 27.01.2023) Abone ol
Mısır'da Sakkara'daki Basamaklı Piramit'in yakınlarında bulunan bir mumyanın, 4300 yıllık tarihiyle bugüne kadar keşfedilenlerin en eskisi olabileceği açıklandı.
Mısır'da arkeologlar, başkent Kahire yakınlarında, ülkede keşfedilmiş 'muhtemelen en eski mumyayı içeren' bir Firavun mezarı bulunduğunu açıkladı.
Kazı ekibi direktörü Zahi Hawwas, gazetecilere verdiği demeçte, 4 bin 300 yıllık mumyanın Sakkara'da 15 metrelik bir kuyunun dibinde bulunduğunu söyledi.
Mezar, Sakkara'daki piramidin yakınlarında yakın zamanda ortaya çıkarılan 5. ve 6. hanedan mezarlarından oluşan bir mezarlık kompleksinde bulundu.
İsminin 'Hekashepes' olduğu belirlenen bir erkeğin mumyası, harçla kapatılmış, kireç taşından yapılma bir lahitin içinde tespit edildi.