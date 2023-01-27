https://sputniknews.com.tr/20230127/misirda-4-bin-300-yillik-yeni-mumya-kesfi-muhtemelen-en-eskisi-1066258258.html

En eskisi olabilir: Mısır'da 4 bin 300 yıllık yeni mumya keşfi

En eskisi olabilir: Mısır'da 4 bin 300 yıllık yeni mumya keşfi

Mısır'da Sakkara'daki Basamaklı Piramit'in yakınlarında bulunan bir mumyanın, 4300 yıllık tarihiyle bugüne kadar keşfedilenlerin en eskisi olabileceği... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T13:13+0300

2023-01-27T13:13+0300

2023-01-27T14:18+0300

dünya

mısır

kahire

mumya

arkeoloji

firavun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056630931_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_82e50218af6179fd57b236598dc625d3.jpg

Mısır'da arkeologlar, başkent Kahire yakınlarında, ülkede keşfedilmiş 'muhtemelen en eski mumyayı içeren' bir Firavun mezarı bulunduğunu açıkladı. Kazı ekibi direktörü Zahi Hawwas, gazetecilere verdiği demeçte, 4 bin 300 yıllık mumyanın Sakkara'da 15 metrelik bir kuyunun dibinde bulunduğunu söyledi. Mezar, Sakkara'daki piramidin yakınlarında yakın zamanda ortaya çıkarılan 5. ve 6. hanedan mezarlarından oluşan bir mezarlık kompleksinde bulundu. İsminin 'Hekashepes' olduğu belirlenen bir erkeğin mumyası, harçla kapatılmış, kireç taşından yapılma bir lahitin içinde tespit edildi.

mısır

kahire

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, kahire, mumya, arkeoloji, firavun