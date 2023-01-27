https://sputniknews.com.tr/20230127/meteorolojiden-14-il-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1066269007.html
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren 14 ilde kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:24+0300
2023-01-27T16:24+0300
2023-01-27T16:24+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren 14 ilde kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.