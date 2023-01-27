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Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Meclis'in karar almasına gerek yok
Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Meclis'in karar almasına gerek yok
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
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politika
mustafa şentop
cumhurbaşkanlığı
seçim
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazı sonrasında meclis bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şentop, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ''Altılı masanın malzemesi değil, yasa ve anayasa meselesi konusudur. Açıkça söylüyoruz. Gözden kaçırdıkları bir şey var, faili meçhul makaleler yazdırıyorlar. İki defa seçilme hakkı tanınmıştır'' açıklamasında bulundu. Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili olarak Şentop, ''Faillerin cezalandırılması bir yükümlülüktür'' ifadelerini kullandı.Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Faillerin cezalandırılması bir yükümlülüktür." dedi.Şentop'un açıklamaları şöyle:"Altılı masanın malzemesi değil, yasa ve anayasa meselesi konusudur. Açıkça söylüyoruz. Gözden kaçırdıkları bir şey var, faili meçhul makaleler yazdırıyorlar. İki defa seçilme hakkı tanınmıştır.Hukuken tereddüt yoktur, Meclis'in karar almasına gerek yok."
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mustafa şentop, cumhurbaşkanlığı, seçim
mustafa şentop, cumhurbaşkanlığı, seçim

Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Meclis'in karar almasına gerek yok

13:52 27.01.2023 (güncellendi: 14:22 27.01.2023)
© AAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazı sonrasında meclis bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Şentop, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ''Altılı masanın malzemesi değil, yasa ve anayasa meselesi konusudur. Açıkça söylüyoruz. Gözden kaçırdıkları bir şey var, faili meçhul makaleler yazdırıyorlar. İki defa seçilme hakkı tanınmıştır'' açıklamasında bulundu. Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili olarak Şentop, ''Faillerin cezalandırılması bir yükümlülüktür'' ifadelerini kullandı.
Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Faillerin cezalandırılması bir yükümlülüktür." dedi.
Şentop'un açıklamaları şöyle:
"Altılı masanın malzemesi değil, yasa ve anayasa meselesi konusudur. Açıkça söylüyoruz. Gözden kaçırdıkları bir şey var, faili meçhul makaleler yazdırıyorlar. İki defa seçilme hakkı tanınmıştır.
Hukuken tereddüt yoktur, Meclis'in karar almasına gerek yok."
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