https://sputniknews.com.tr/20230127/meclis-baskani-sentop-cumhurbaskanimizin-bu-birinci-donemidir-meclisin-karar-almasina--gerek-yok-1066259927.html

Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Meclis'in karar almasına gerek yok

Meclis Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Meclis'in karar almasına gerek yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T13:52+0300

2023-01-27T13:52+0300

2023-01-27T14:22+0300

politika

mustafa şentop

cumhurbaşkanlığı

seçim

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazı sonrasında meclis bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şentop, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ''Altılı masanın malzemesi değil, yasa ve anayasa meselesi konusudur. Açıkça söylüyoruz. Gözden kaçırdıkları bir şey var, faili meçhul makaleler yazdırıyorlar. İki defa seçilme hakkı tanınmıştır'' açıklamasında bulundu. Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili olarak Şentop, ''Faillerin cezalandırılması bir yükümlülüktür'' ifadelerini kullandı.Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Faillerin cezalandırılması bir yükümlülüktür." dedi.Şentop'un açıklamaları şöyle:"Altılı masanın malzemesi değil, yasa ve anayasa meselesi konusudur. Açıkça söylüyoruz. Gözden kaçırdıkları bir şey var, faili meçhul makaleler yazdırıyorlar. İki defa seçilme hakkı tanınmıştır.Hukuken tereddüt yoktur, Meclis'in karar almasına gerek yok."

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mustafa şentop, cumhurbaşkanlığı, seçim