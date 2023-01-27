https://sputniknews.com.tr/20230127/kilicdaroglu-muhtarlara-yardimci-personel-verecegiz-1066270059.html
Kılıçdaroğlu: Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de, ""Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:40+0300
2023-01-27T16:40+0300
2023-01-27T16:40+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
muhtar
mersin
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Muhtarlar Buluşması’nda konuştu.Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, muhtarlara yardımcı personel de vereceklerini söyledi ve şunları ifade etti:
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kemal kılıçdaroğlu, muhtar, mersin
kemal kılıçdaroğlu, muhtar, mersin
Kılıçdaroğlu: Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de, ""Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne olur?" diye sordu, iktidara geldiklerinde muhtarlara yardımcı personel vereceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Muhtarlar Buluşması’nda konuştu.
Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, muhtarlara yardımcı personel de vereceklerini söyledi ve şunları ifade etti:
"Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar, muhtarlara bu verilir mi? Niye verilmesin? Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda muhtar arkadaşlara yardımcı personel vereceğiz ve yanınızda çalışan bir büro personeli olacak, ne olacak yani?