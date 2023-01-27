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Kılıçdaroğlu: Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de, ""Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:40+0300
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politika
kemal kılıçdaroğlu
muhtar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Muhtarlar Buluşması’nda konuştu.Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, muhtarlara yardımcı personel de vereceklerini söyledi ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220919/kilicdaroglu-millet-ittifakinda-6-ay-icerisinde-bu-ulkeye-nefes-aldiracagiz-1061395249.html
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kemal kılıçdaroğlu, muhtar, mersin
kemal kılıçdaroğlu, muhtar, mersin

Kılıçdaroğlu: Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz

16:40 27.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de, ""Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne olur?" diye sordu, iktidara geldiklerinde muhtarlara yardımcı personel vereceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Muhtarlar Buluşması’nda konuştu.
Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, muhtarlara yardımcı personel de vereceklerini söyledi ve şunları ifade etti:

"Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar, muhtarlara bu verilir mi? Niye verilmesin? Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda muhtar arkadaşlara yardımcı personel vereceğiz ve yanınızda çalışan bir büro personeli olacak, ne olacak yani?

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