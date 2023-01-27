Kılıçdaroğlu: Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz

"Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar, muhtarlara bu verilir mi? Niye verilmesin? Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda muhtar arkadaşlara yardımcı personel vereceğiz ve yanınızda çalışan bir büro personeli olacak, ne olacak yani?