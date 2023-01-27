Keşfedilen bitki türü 'Siirt' adıyla literatüre girdi

© AA Bitkinin arıların bal ve nektar almak için ziyaret ettiği bir bitki olduğuna dikkati çeken Fidan, bitkinin bu açıdan ekonomik olarak değerlendirilebileceğine işaret etti. Siirt kılıç otunun kentin tescilli ürünlerinden Pervari balının kalitesini artırdığını bildiren Fidan, şunları kaydetti: "Siirt kılıç otu ve buna benzer endemik bitkilerin bal arıları tarafından ziyaret edilmesi balda kendine özgü bir kalitenin oluşmasına olanak sağlıyor. Sadece bu bölgede endemik bitkiler olduğu için bunlar direkt olarak arılar tarafından kullanılarak kaliteye etki etmektedir. Bu da Pervari balının kendine özgü bir değerinin oluşmasını sağlıyor."