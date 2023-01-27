https://sputniknews.com.tr/20230127/karaciger-bobrek-arayanlar-arayabilirler-paylasimini-yapan-kisi-gozaltina-alindi-1066260565.html
'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımını yapan kişi gözaltına alındı
'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımını yapan kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden "karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" paylaşımı yapan 1 kişi yakalandı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T14:03+0300
2023-01-27T14:03+0300
2023-01-27T14:03+0300
yaşam
sosyal medya
kan
böbrek
karaciğer
gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerindeki sanal devriyelerini sürdürüyor. Sanal devriye sırasında R.A. isimli kullancı, "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde herkese açık paylaşım yapıldığı belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda hesabın sahibi Ş.T'yi gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/bobregini-satmak-isteyen-kisi-ve-alici-hastaya-hapis-cezasi-1066202527.html
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sosyal medya, kan, böbrek, karaciğer, gözaltı
sosyal medya, kan, böbrek, karaciğer, gözaltı
'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımını yapan kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden "karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" paylaşımı yapan 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerindeki sanal devriyelerini sürdürüyor.
Sanal devriye sırasında R.A. isimli kullancı, "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde herkese açık paylaşım yapıldığı belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonda hesabın sahibi Ş.T'yi gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.