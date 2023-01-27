https://sputniknews.com.tr/20230127/karaciger-bobrek-arayanlar-arayabilirler-paylasimini-yapan-kisi-gozaltina-alindi-1066260565.html

'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımını yapan kişi gözaltına alındı

'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımını yapan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden "karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" paylaşımı yapan 1 kişi yakalandı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T14:03+0300

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yaşam

sosyal medya

kan

böbrek

karaciğer

gözaltı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerindeki sanal devriyelerini sürdürüyor. Sanal devriye sırasında R.A. isimli kullancı, "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde herkese açık paylaşım yapıldığı belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda hesabın sahibi Ş.T'yi gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/bobregini-satmak-isteyen-kisi-ve-alici-hastaya-hapis-cezasi-1066202527.html

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