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İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü
İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü
İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T06:25+0300
2023-01-27T06:26+0300
türkiye
izmir
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
polis
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu. Narlıdere ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi’nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü. O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisinde düştü. Polis ekipleri el birliğiyle çöken aracı bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda park halindeki aracının lastiği çukura denk gelen bir vatandaş da kendi imkanlarıyla aracını bulunduğu yerden çıkardı.Öte yandan, Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi de kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla adeta göle dönerken, ilçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.
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izmir, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, polis
izmir, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, polis

İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü

06:25 27.01.2023 (güncellendi: 06:26 27.01.2023)
© İHA / MUSTAFA İÇİzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü.
İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ
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İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Narlıdere ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi’nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü. O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisinde düştü. Polis ekipleri el birliğiyle çöken aracı bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda park halindeki aracının lastiği çukura denk gelen bir vatandaş da kendi imkanlarıyla aracını bulunduğu yerden çıkardı.
Öte yandan, Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi de kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla adeta göle dönerken, ilçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.
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