https://sputniknews.com.tr/20230127/izmirde-binanin-catisina-yildirim-dustu-3-kisi-bayginlik-gecirdi-1066257554.html

İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi

İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Korkuyla uykusundan uyanan 3 kişinin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:51+0300

2023-01-27T12:51+0300

2023-01-27T12:51+0300

yaşam

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yangın

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İzmir'de bir evin çatısına yıldırım düştü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış ikazının ardından şehir merkezinde ve ilçelerde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 187/1 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısına ise sabah saatlerinde yıldırım düştü.Turgut O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.3 kişi baygınlık geçirdiOlay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.Binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 kişi ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdi.3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

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