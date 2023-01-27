https://sputniknews.com.tr/20230127/izmirde-binanin-catisina-yildirim-dustu-3-kisi-bayginlik-gecirdi-1066257554.html
İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi
İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi
İzmir’in Torbalı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Korkuyla uykusundan uyanan 3 kişinin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:51+0300
2023-01-27T12:51+0300
2023-01-27T12:51+0300
yaşam
izmir
yıldırım
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066257381_0:0:1077:606_1920x0_80_0_0_2e695534c3fa5169bb2aecb9e82e0105.jpg
İzmir'de bir evin çatısına yıldırım düştü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış ikazının ardından şehir merkezinde ve ilçelerde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 187/1 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısına ise sabah saatlerinde yıldırım düştü.Turgut O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.3 kişi baygınlık geçirdiOlay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.Binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 kişi ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdi.3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/bursada-otobus-terminaline-yildirim-dustu-1060626082.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066257381_68:0:1025:718_1920x0_80_0_0_98c1cf39ac841cfa8e70461283cc589d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, yıldırım, yangın
İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi
Abone ol
İzmir’in Torbalı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Korkuyla uykusundan uyanan 3 kişinin baygınlık geçirdiği öğrenildi.
İzmir'de bir evin çatısına yıldırım düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış ikazının ardından şehir merkezinde ve ilçelerde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 187/1 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısına ise sabah saatlerinde yıldırım düştü.
Turgut O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
3 kişi baygınlık geçirdi
Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 kişi ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdi.
3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.