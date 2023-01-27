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İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi
İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi
İzmir’in Torbalı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Korkuyla uykusundan uyanan 3 kişinin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:51+0300
2023-01-27T12:51+0300
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İzmir'de bir evin çatısına yıldırım düştü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış ikazının ardından şehir merkezinde ve ilçelerde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 187/1 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısına ise sabah saatlerinde yıldırım düştü.Turgut O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.3 kişi baygınlık geçirdiOlay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.Binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 kişi ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdi.3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/bursada-otobus-terminaline-yildirim-dustu-1060626082.html
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izmir, yıldırım, yangın
izmir, yıldırım, yangın

İzmir'de binanın çatısına yıldırım düştü: 3 kişi baygınlık geçirdi

12:51 27.01.2023
© İHA / DOĞUKAN TÜRKMENİzmir'de bir binaya yıldırım isabet etti
İzmir'de bir binaya yıldırım isabet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA / DOĞUKAN TÜRKMEN
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İzmir’in Torbalı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Korkuyla uykusundan uyanan 3 kişinin baygınlık geçirdiği öğrenildi.
İzmir'de bir evin çatısına yıldırım düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış ikazının ardından şehir merkezinde ve ilçelerde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 187/1 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısına ise sabah saatlerinde yıldırım düştü.
Turgut O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi baygınlık geçirdi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binada yaşayan ve büyük bir gürültüyle uykusundan uyanan 3 kişi ise yaşadıkları panik nedeniyle baygınlık geçirdi.
3 vatandaşın tedavisi sağlık ekiplerince gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.
Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
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Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü
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