https://sputniknews.com.tr/20230127/italyan-mali-polisinden-milan-kulubunun-satisina-inceleme-1066244019.html

İtalyan mali polisinden Milan kulübünün satışına inceleme

İtalyan mali polisinden Milan kulübünün satışına inceleme

İtalya'da mali polisin (Guardia di Finanza) geçen yıl ABD'li RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T01:54+0300

2023-01-27T01:54+0300

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ABD'nin RedBird Capital Partners şirketinin geçen haziranda 1.2 milyar euro karşılığında Elliott Advisors firmasından çoğunluk hissesini satın aldığı Milan kulübüne yönelik bu satış operasyonu mali polis tarafından soruşturuluyor.Mali polisin incelemesinin, kulüp yönetiminde daha önce azınlık hissesine sahip Lüksemburg merkezli Blue Skye şirketinin şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi.Blue Skye'ın daha önce de bu satış işlemini durdurmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.Halihazırda soruşturma kapsamında sorgulanan kimse olmadığı ancak RedBird firmasının Milano'daki bazı ofislerinde arama yapılarak birtakım belgelere el konulduğu kaydedildi.Milan kulüp binasında ise herhangi bir arama yapılmadığı basına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/mali-usulsuzlukten-ceza-alan-juventusta-futbolculara-yapilan-odemeler-de-inceleniyor-1066238366.html

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