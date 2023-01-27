https://sputniknews.com.tr/20230127/italyan-mali-polisinden-milan-kulubunun-satisina-inceleme-1066244019.html
İtalyan mali polisinden Milan kulübünün satışına inceleme
İtalyan mali polisinden Milan kulübünün satışına inceleme
İtalya'da mali polisin (Guardia di Finanza) geçen yıl ABD'li RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T01:54+0300
2023-01-27T01:54+0300
2023-01-27T01:56+0300
spor
italya
italya 1. futbol ligi (serie a)
milan
inceleme
operasyon
futbol
avrupa
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ABD'nin RedBird Capital Partners şirketinin geçen haziranda 1.2 milyar euro karşılığında Elliott Advisors firmasından çoğunluk hissesini satın aldığı Milan kulübüne yönelik bu satış operasyonu mali polis tarafından soruşturuluyor.Mali polisin incelemesinin, kulüp yönetiminde daha önce azınlık hissesine sahip Lüksemburg merkezli Blue Skye şirketinin şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi.Blue Skye'ın daha önce de bu satış işlemini durdurmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.Halihazırda soruşturma kapsamında sorgulanan kimse olmadığı ancak RedBird firmasının Milano'daki bazı ofislerinde arama yapılarak birtakım belgelere el konulduğu kaydedildi.Milan kulüp binasında ise herhangi bir arama yapılmadığı basına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/mali-usulsuzlukten-ceza-alan-juventusta-futbolculara-yapilan-odemeler-de-inceleniyor-1066238366.html
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italya, italya 1. futbol ligi (serie a), milan, inceleme, operasyon, futbol, avrupa
italya, italya 1. futbol ligi (serie a), milan, inceleme, operasyon, futbol, avrupa
İtalyan mali polisinden Milan kulübünün satışına inceleme
01:54 27.01.2023 (güncellendi: 01:56 27.01.2023) Abone ol
İtalya'da mali polisin (Guardia di Finanza) geçen yıl ABD'li RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın satış işlemine ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ABD'nin RedBird Capital Partners şirketinin geçen haziranda 1.2 milyar euro karşılığında Elliott Advisors firmasından çoğunluk hissesini satın aldığı Milan kulübüne yönelik bu satış operasyonu mali polis tarafından soruşturuluyor.
Mali polisin incelemesinin, kulüp yönetiminde daha önce azınlık hissesine sahip Lüksemburg merkezli Blue Skye şirketinin şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi.
Blue Skye'ın daha önce de bu satış işlemini durdurmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Halihazırda soruşturma kapsamında sorgulanan kimse olmadığı ancak RedBird firmasının Milano'daki bazı ofislerinde arama yapılarak birtakım belgelere el konulduğu kaydedildi.
Milan kulüp binasında ise herhangi bir arama yapılmadığı basına yansıdı.