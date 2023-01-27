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https://sputniknews.com.tr/20230127/isvec-basbakani-kristerssonun-danismani-nilsson-istifa-etti-1066244566.html
İsveç Başbakanı Kristersson'un danışmanı Nilsson istifa etti
İsveç Başbakanı Kristersson'un danışmanı Nilsson istifa etti
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un danışmanı Peter Magnus Nilsson, yasa dışı yılan balığı avladığının ortaya çıkması üzerine istifa etti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T02:16+0300
2023-01-27T02:16+0300
dünya
ulf kristersson
isveç
peter magnus nilsson
istifa
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Nilsson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki danışmanlık görevini bıraktığını duyurdu.Başbakan Ulf Kristersson'a teşekkür eden Nilsson, "Birlikte çalışmaktan keyif aldığım harika bir ekibe sahiptik. Kısa sürede çok şeyler öğrendim" ifadelerini kullandı.Ülkede "PM Nilsson" olarak bilinen Nilsson, 20 Ekim 2022'de Başbakan Ulf Kristersson'un danışmanlığına getirilmişti.İsveç Deniz ve Su Yönetimi Ajansı'nın yasa dışı yılan balığı avcılığına yönelik düzenlediği operasyonda Nilsson yakalanmış ve 18 Ocak'ta olay basına yansımıştı.Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi, Nilsson'un istifasını istemişti.İsveç’te nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yılan balığının avlanılması, 2007'den beri lisanslı balıkçılar dışında yasak.
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ulf kristersson, isveç, peter magnus nilsson, istifa
ulf kristersson, isveç, peter magnus nilsson, istifa

İsveç Başbakanı Kristersson'un danışmanı Nilsson istifa etti

02:16 27.01.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERYİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERY
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un danışmanı Peter Magnus Nilsson, yasa dışı yılan balığı avladığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.
Nilsson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki danışmanlık görevini bıraktığını duyurdu.
Başbakan Ulf Kristersson'a teşekkür eden Nilsson, "Birlikte çalışmaktan keyif aldığım harika bir ekibe sahiptik. Kısa sürede çok şeyler öğrendim" ifadelerini kullandı.
Ülkede "PM Nilsson" olarak bilinen Nilsson, 20 Ekim 2022'de Başbakan Ulf Kristersson'un danışmanlığına getirilmişti.
İsveç Deniz ve Su Yönetimi Ajansı'nın yasa dışı yılan balığı avcılığına yönelik düzenlediği operasyonda Nilsson yakalanmış ve 18 Ocak'ta olay basına yansımıştı.
Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi, Nilsson'un istifasını istemişti.
İsveç’te nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yılan balığının avlanılması, 2007'den beri lisanslı balıkçılar dışında yasak.
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