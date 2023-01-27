https://sputniknews.com.tr/20230127/istanbulda-dugun-sektoru-sali-gununun-tatil-olmasini-istiyor-1066286320.html

İstanbul'da düğün sektörü salı gününün tatil olmasını istiyor

İstanbul'da düğün sektörü salı gününün tatil olmasını istiyor

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T23:50+0300

2023-01-27T23:50+0300

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yaşam

istanbul

düğün

adem sönmez

istanbul toplantı ve düğün salonu işletmeleri odası

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İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, düğün sektörünün Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini, normalleşmeyle rutin işleyişe döndüğünü söyledi.Düğün sektörünün bu yıl iyi bir dönem geçirdiğini dile getiren Sönmez, şu bilgileri verdi:'üm Türkiye'ye örnek olmasını bekliyoruz'Düğün sektöründe salı gününün tatil olması için çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda İstanbul'u pilot bölge olarak seçtiklerini belirten Sönmez, sözlerine şöyle devam etti:'Devletimizden KDV konusunda iyileştirme bekliyoruz'Gıda sektöründe yapılan KDV indirimini, düğün sektörü için de talep ettiklerini dile getiren Sönmez, "Cumhurbaşkanı'mızdan talebimiz, 2023'te evlenecek çiftlere bir müjde anlamında KDV oranlarımızı sabitlenmesi. Düğün sektörü olarak, KDV oranlarının düşürülmesiyle 2023'ün ilk yarısında biz de fiyatlarımızı sabitlemeye hazırız" diye konuştu.Sönmez, düğün sektörünün ayakta tutulmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

istanbul

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istanbul, düğün, adem sönmez, istanbul toplantı ve düğün salonu işletmeleri odası