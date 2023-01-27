https://sputniknews.com.tr/20230127/istanbulda-dogalgaz-patlamasi-4-otomobil-hasar-gordu-1066285258.html

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 4 otomobil hasar gördü

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 4 otomobil hasar gördü

İstanbul Zeytinburnu'nda doğalgaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

zeytinburnu

doğlagaz

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Zeytinburnu'nda, doğalgaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi.Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

türkiye

zeytinburnu

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zeytinburnu, doğlagaz