https://sputniknews.com.tr/20230127/istanbulda-beklenen-kar-yaklasiyor-2-gun-icinde-kendini-edirneden-gosterecek-1066246681.html

İstanbul'da beklenen kar yaklaşıyor: 2 gün içinde kendini Edirne'den gösterecek

İstanbul'da beklenen kar yaklaşıyor: 2 gün içinde kendini Edirne'den gösterecek

Meteoroloji 27 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre hafta sonu dahil 4 gün boyunca soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul için... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T06:40+0300

2023-01-27T06:40+0300

2023-01-27T06:42+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Gnüneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak , 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, 1200 m üzeri yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.DENİZLİ °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 12°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 1100-1200 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya merkez e batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in yükseklerinde kuvvetli ve fırtına(50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlıÇANKIRI °C, 9°CParçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurluKONYA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklind esmesi bekleniyor. bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 13°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı bulutluDoğu AnadoluParçalı, batısı çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 3°CParçalı bulutluKARS °C, 2°CParçalı bulutluMALATYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlıVAN °C, 2°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı, batısının gece çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurluSİİRT °C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu

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