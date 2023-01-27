https://sputniknews.com.tr/20230127/istanbulda-baba-ve-uc-cocugu-evde-olu-bulundu-1066258957.html

İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu

İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu

İstanbul Sancaktepe'de bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Babanın, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyor. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T13:34+0300

2023-01-27T13:34+0300

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türkiye

istanbul

ölü

baba

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede, baba ve üç çocuğu ölü bulundu.Baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyorOlay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.

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