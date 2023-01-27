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İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu
İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu
İstanbul Sancaktepe'de bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Babanın, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyor. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T13:34+0300
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istanbul
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baba
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede, baba ve üç çocuğu ölü bulundu.Baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyorOlay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/hakkaride-2-cocuk-annesi-kadin-evde-bogazi-kesilmis-halde-olu-bulundu-1066134401.html
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istanbul, ölü, baba
istanbul, ölü, baba

İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu

13:34 27.01.2023
© İHA / AYKUT ZOR - MUHARREM ÇAMİstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu
İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA / AYKUT ZOR - MUHARREM ÇAM
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İstanbul Sancaktepe'de bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Babanın, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyor.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede, baba ve üç çocuğu ölü bulundu.
Baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyor
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.
Hakkari kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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