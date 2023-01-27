https://sputniknews.com.tr/20230127/istanbulda-baba-ve-uc-cocugu-evde-olu-bulundu-1066258957.html
İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu
İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu
İstanbul Sancaktepe'de bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Babanın, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyor. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T13:34+0300
2023-01-27T13:34+0300
2023-01-27T13:34+0300
türkiye
istanbul
ölü
baba
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede, baba ve üç çocuğu ölü bulundu.Baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyorOlay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/hakkaride-2-cocuk-annesi-kadin-evde-bogazi-kesilmis-halde-olu-bulundu-1066134401.html
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istanbul, ölü, baba
İstanbul'da baba ve üç çocuğu evde ölü bulundu
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İstanbul Sancaktepe'de bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Babanın, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyor.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede, baba ve üç çocuğu ölü bulundu.
Baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia ediliyor
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.