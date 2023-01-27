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İspanya Copa del Rey’de yarı final eşleşmeleri belli oldu
İspanya Copa del Rey’de yarı final eşleşmeleri belli oldu
İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve rakiplerini geçerek yarı finale kalan takımlar Barcelona, Osasuna, A. Bilbao ve Real... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T04:15+0300
2023-01-27T04:15+0300
spor
ispanya
ispanya kral kupası
real madrid
barcelona
yarı final
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İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan maçlarla tamamlandı.Çeyrek final de Barcelona Real Sociedad’ı 1-0, Osasuna Sevilla’yı 2-1, A. Bilbao Valencia’yı 3-1, Real Madrid ise A. Madrid’i 3-1’lik skorla kupanın dışında bıraktı. Bu sonuçlarla Copa Del Rey’de son 4’e kalan takımlar Real Madrid, Osasuna, Ath. Bilbao ve Barcelona oldu.Turnuvada gol krallığı yarışında zirvede attığı 5 golle Osasuna forması giyen 33 yaşındaki İspanyol Kike Garcia bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/real-madrid-kral-kupasinda-villarreal-karsisinda-2-0-geriden-gelerek-turladi-1065954600.html
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ispanya, ispanya kral kupası, real madrid, barcelona, yarı final
ispanya, ispanya kral kupası, real madrid, barcelona, yarı final

İspanya Copa del Rey’de yarı final eşleşmeleri belli oldu

04:15 27.01.2023
© İHAİspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve rakiplerini geçerek yarı finale kalan takımlar Barcelona, Osasuna, A. Bilbao ve Real Madrid oldu.
İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve rakiplerini geçerek yarı finale kalan takımlar Barcelona, Osasuna, A. Bilbao ve Real Madrid oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA
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İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve rakiplerini geçerek yarı finale kalan takımlar Barcelona, Osasuna, A. Bilbao ve Real Madrid oldu.
İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Çeyrek final de Barcelona Real Sociedad’ı 1-0, Osasuna Sevilla’yı 2-1, A. Bilbao Valencia’yı 3-1, Real Madrid ise A. Madrid’i 3-1’lik skorla kupanın dışında bıraktı.
Bu sonuçlarla Copa Del Rey’de son 4’e kalan takımlar Real Madrid, Osasuna, Ath. Bilbao ve Barcelona oldu.
Turnuvada gol krallığı yarışında zirvede attığı 5 golle Osasuna forması giyen 33 yaşındaki İspanyol Kike Garcia bulunuyor.
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