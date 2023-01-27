https://sputniknews.com.tr/20230127/irak-ve-fransa-arasinda-stratejik-ortaklik-anlasmasi-1066242586.html

Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması

Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani arasında yapılan görüşme neticesinde Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

irak

fransa

muhammed şiya es-sudani

emmanuel macron

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa’da arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını çeşitli alanlarda genişletecek yol haritası belirleyeceğini aktaran Sudani, “Irak'ın hükümet programında çizdiğimiz ve planladığımız gibi ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini garanti eden ciddi ortaklıklar için arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

irak

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irak, fransa, muhammed şiya es-sudani , emmanuel macron