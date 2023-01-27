https://sputniknews.com.tr/20230127/irak-ve-fransa-arasinda-stratejik-ortaklik-anlasmasi-1066242586.html
Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması
Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani arasında yapılan görüşme neticesinde Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T00:36+0300
2023-01-27T00:36+0300
2023-01-27T00:38+0300
dünya
irak
fransa
muhammed şiya es-sudani
emmanuel macron
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa’da arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını çeşitli alanlarda genişletecek yol haritası belirleyeceğini aktaran Sudani, “Irak'ın hükümet programında çizdiğimiz ve planladığımız gibi ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini garanti eden ciddi ortaklıklar için arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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irak, fransa, muhammed şiya es-sudani , emmanuel macron
irak, fransa, muhammed şiya es-sudani , emmanuel macron
Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması
00:36 27.01.2023 (güncellendi: 00:38 27.01.2023) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani arasında yapılan görüşme neticesinde Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyuruldu.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa’da arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını açıkladı.
Söz konusu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını çeşitli alanlarda genişletecek yol haritası belirleyeceğini aktaran Sudani, “Irak'ın hükümet programında çizdiğimiz ve planladığımız gibi ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini garanti eden ciddi ortaklıklar için arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.