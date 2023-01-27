Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230127/irak-ve-fransa-arasinda-stratejik-ortaklik-anlasmasi-1066242586.html
Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması
Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani arasında yapılan görüşme neticesinde Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T00:36+0300
2023-01-27T00:38+0300
dünya
irak
fransa
muhammed şiya es-sudani
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066241905_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f71416c2ad8d65c7d7a38db46184b1da.jpg
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa’da arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını çeşitli alanlarda genişletecek yol haritası belirleyeceğini aktaran Sudani, “Irak'ın hükümet programında çizdiğimiz ve planladığımız gibi ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini garanti eden ciddi ortaklıklar için arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
irak
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066241905_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6360c20d2bdb2428f8ccc895fc6af4bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, fransa, muhammed şiya es-sudani , emmanuel macron
irak, fransa, muhammed şiya es-sudani , emmanuel macron

Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması

00:36 27.01.2023 (güncellendi: 00:38 27.01.2023)
© ABDULKADİR HACIOĞLU-AW813040Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© ABDULKADİR HACIOĞLU-AW813040
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani arasında yapılan görüşme neticesinde Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyuruldu.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa’da arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını açıkladı.
Söz konusu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını çeşitli alanlarda genişletecek yol haritası belirleyeceğini aktaran Sudani, “Irak'ın hükümet programında çizdiğimiz ve planladığımız gibi ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini garanti eden ciddi ortaklıklar için arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала