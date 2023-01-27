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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/imf-ukrayna-icin-16-milyar-dolarlik-yardim-paketini-degerlendiriyor-1066242902.html
IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor
IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendirdiği açıklandı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T00:53+0300
2023-01-27T00:53+0300
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Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, IMF'nin Ukrayna'ya yardım paketi hazırlığında olduğu aktarıldı.Haberde, IMF'nin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak ve daha fazla uluslararası finansman için bir katalizör sağlamak amacıyla ülkeye yönelik 16 milyar dolar değerinde çok yıllı bir yardım paketini değerlendirdiği aktarıldı.Programın uygulanıp uygulanmamasının bir dizi koşula bağlı olduğu belirtilen haberde, planın fonun zarar görmüş ülkeye borç verebilmesi için IMF'nin borç verme kurallarında da değişiklik yapılmasını gerektireceği ve Kiev hükümetinin geçen yıl onaylanan dört aylık gayri nakdi IMF programını başarıyla tamamlamasının yanı sıra bir dizi politikayı taahhüt etmesinin gerekeceği kaydedildi.Haberde, onaylanması halinde paketin 3-4 yıllık süreyi kapsayacağı ve 5-7 milyar dolarlık kısmının ödemesinin ilk yılda yapılmasının beklendiği ifade edildi.Plan üzerinde mart ayı sonuna kadar anlaşmaya varılabileceği belirtilen haberde, ilk ödemenin nisanda yapılabileceği aktarıldı.'IMF yetkilileri Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde olmaya devam ediyor'Konunun sorulması üzerine IMF tarafından AA'ya yapılan açıklamada ise "IMF yetkilileri, tam teşekküllü bir programın önünü açabilecek Kurul Katılımlı Program İzleme bağlamında da dahil olmak üzere bu zor zamanlarda Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
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ukrayna, imf
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IMF, Ukrayna için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor

00:53 27.01.2023
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu - IMF
Uluslararası Para Fonu - IMF - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© REUTERS / Yuri Gripas
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendirdiği açıklandı.
Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, IMF'nin Ukrayna'ya yardım paketi hazırlığında olduğu aktarıldı.
Haberde, IMF'nin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak ve daha fazla uluslararası finansman için bir katalizör sağlamak amacıyla ülkeye yönelik 16 milyar dolar değerinde çok yıllı bir yardım paketini değerlendirdiği aktarıldı.
Programın uygulanıp uygulanmamasının bir dizi koşula bağlı olduğu belirtilen haberde, planın fonun zarar görmüş ülkeye borç verebilmesi için IMF'nin borç verme kurallarında da değişiklik yapılmasını gerektireceği ve Kiev hükümetinin geçen yıl onaylanan dört aylık gayri nakdi IMF programını başarıyla tamamlamasının yanı sıra bir dizi politikayı taahhüt etmesinin gerekeceği kaydedildi.
Haberde, onaylanması halinde paketin 3-4 yıllık süreyi kapsayacağı ve 5-7 milyar dolarlık kısmının ödemesinin ilk yılda yapılmasının beklendiği ifade edildi.
Plan üzerinde mart ayı sonuna kadar anlaşmaya varılabileceği belirtilen haberde, ilk ödemenin nisanda yapılabileceği aktarıldı.

'IMF yetkilileri Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde olmaya devam ediyor'

Konunun sorulması üzerine IMF tarafından AA'ya yapılan açıklamada ise "IMF yetkilileri, tam teşekküllü bir programın önünü açabilecek Kurul Katılımlı Program İzleme bağlamında da dahil olmak üzere bu zor zamanlarda Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
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