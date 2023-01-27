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https://sputniknews.com.tr/20230127/imamoglu-sinan-atesin-evini-ziyaret-etti-sis-perdesinin-bir-an-evvel-kalkmasi-lazim-1066283570.html
İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret etti: Sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım
İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret etti: Sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in evine giderek taziyede bulundu. İmamoğlu, cinayetin aydınlatılmasını isteyerek, "Şu cinayetin üzerindeki sis... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T22:28+0300
2023-01-27T23:04+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sinan ateş
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.Ziyarete dair görüntüleri Twitter’dan bir videoyla paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları yazdı:
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sinan ateş
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sinan ateş

İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret etti: Sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım

22:28 27.01.2023 (güncellendi: 23:04 27.01.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in evine giderek taziyede bulundu. İmamoğlu, cinayetin aydınlatılmasını isteyerek, "Şu cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.
Ziyarete dair görüntüleri Twitter’dan bir videoyla paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları yazdı:
“Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş’in acısı on binlerce yürekte hala taze. Bursa’daki acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Bu cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım.”
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