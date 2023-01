https://sputniknews.com.tr/20230127/imamoglu-mayis-ayinda-her-sey-cok-guzel-olacak-1066275591.html

İmamoğlu: Mayıs ayında her şey çok güzel olacak

İmamoğlu: Mayıs ayında her şey çok güzel olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ."İnşallah önümüzdeki mayıs ayında her şey çok güzel olacak" dedi. 27.01.2023

Anadolu turu kapsamında ziyaret ettiği Bursa'da, kendilerini ilk kez Millet İttifakı olarak tanımlayan Altılı Masa için destek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben o ittifakla seçildim İstanbul'da. O ittifak devam ediyor. O ittifak büyüdü, güçlendirildi. Şimdi biz, şimdi biz o Altılı Masa’nın verdiği mücadeleye, hep birlikte destek olacağız. Orası, Millet İttifakı. Orası, milletin masası" dedi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaşanan sürece değinen İmamoğlu, "31 Mart’ta, devletimizin kamu kurumu Anadolu Ajansı'nda verileri kapattılar ya; Türkiye'ye vermeye vermemeye başladılar ya; işte o anda düğmeye basmışlardı. Ama bu sefer, sert duvara tosladılar, çatladılar, patladılar. Ne demiştim seçim akşamı kararlılıkla hepinizin huzuruna çıkıp, milletimize hangi mesajı vermiştim? ‘Hak yemedim, hakkımı da yedirmem.’ Hele hele milletimizin hakkını ve iradesini asla yedirmem" dedi.İmamoğlu, Bursa turuna Gemlik’te başladı. İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren İmamoğlu’na Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan eşlik etti. İlçe meydanında bir sehpanın üzerine çıkarak Gemliklilere kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Bu bir haysiyet mücadelesidir. Demokrasi mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadelenin sonucunda, ülkemizin her ferdinin kazanacağı bir mücadele olacak. Göreceksiniz 86 milyon insanımız kazanacak. Bu birlikteliğinizi bozmayın. Gemlik'te çok başarılı bir belediye başkanımız var. Arkasında güçlü duralım. Hep birlikte olalım. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında her şey çok güzel olacak" dedi.İmamoğlu, Gemlik’ten Umurbey’e geçerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 3’ncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını da eski bakanlardan Turhan Tayan ve Mehmet Gazioğlu ile birlikte ziyaret etti.Türkiye’nin, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne birçok sıkıntılar yaşadığının altını çizen İmamoğlu, "Farklı demokrasi mücadeleleri içerisinde, farklı aşamalarda çok önemli katkıları olan insanlarımız var. 2023 yılında, Cumhuriyet’imizin yüzüncü yıl dönümünde, biz, yoğun bir biçimde demokrasi mücadelesini, hak, hukuk, adalet arayışını ülkemizde bir yoksunluk olarak hala konuşuyor ve tartışıyorsak, bu gerçekten Cumhuriyet’imizin yüz yılına yapılan büyük bir ayıptır. Bu ayıbın son perdesi, İstanbul'a ne yazık ki bugünkü erkin, bugünkü hükümetin yargıyı siyasetin silahı gibi kullanma kavramıyla hareket edişinin sürece olan yansıması. Yani İstanbul halkının cezalandırılması. Yani millet iradesinin yok sayılması. Ama bu mücadeleyi şunun için veriyoruz: Ortaya konan bu müdahalenin bir an önce bertaraf edilmesinin tek yolu vardır, o da millet iradesinin ülkemizin her sathında ortaya güçlü bir şekilde konması mücadelesi. Ben, onun için bugün buradayım" ifadelerini kullandı.'Her şey çok güzel olacak'Bugün Bursa’da, yarın Bilecik’te olacağını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:"Daha sonraki günler, İstanbul'un her sokağında ve ülkemizin her sokağında, her sathında olacağım. Bunu anlatacağım. Çünkü bugünün iktidarı, verdiği cezayı ya da yaptığı bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu'na değil, 16 milyon İstanbulluya, hatta 86 milyon yurttaşımıza yapmıştır. Milli iradeyi yok saymıştır. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışına karşı gelmiştir. Ve insanlarımızın bu ülkenin gerçek sahibi olduğu anlayışına, prensibine karşı durmuştur. Bu bir avuç insanın duruşuna ve tek bir insanın kararına karşı, milletimizin buna en büyük ve güçlü cevabı da önümüzdeki seçimde vereceğinden en ufak bir kuşkumuz yoktur. Esas olan millettir. Esas olan milletin iradesidir, bundan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Eğer hep birlikte, Cumhuriyet’in yüzüncü yılını güçlü demokrasiyle taçlandırır isek ve bunu hak, hukuk, adalet anlayışını en üstün seviyeye taşıyabilirsek… Bundan hiç kuşku duymuyorum. Milletimizin kararlılığını her noktada görüyorum. Çocuklarımızda görüyorum, gençlerimizde görüyorum. İşte bunu yapabilirsek, inanınız ki, önümüzdeki yüz yıl, gerçek anlamda dünyada Türkiye’nin yüz yılı olur. Bunu hep birlikte başaracağız. Haysiyet mücadelemizi hep birlikte büyütelim istiyorum. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet. Günün sonunda, mayıs ayında, unutmayın ve kalbinizden hiç çıkarmayın ki; her şey çok güzel olacak."

