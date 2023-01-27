https://sputniknews.com.tr/20230127/hollandada-kuresel-isinma-etkisi-kis-mevsimi-her-yil-ortalama-1-gun-kisaliyor--1066282557.html

Hollanda'da küresel ısınma etkisi: Kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor

Hollanda'da küresel ısınma etkisi: Kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), küresel ısınma sebebiyle ülkede kış mevsiminin her yıl ortalama bir gün kısaldığını açıkladı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T22:08+0300

2023-01-27T22:08+0300

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yaşam

hollanda

küresel ısınma

kış

soğuk

sıcaklık

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KNMI'nın açıklamasında, ülkede 1960-1990 ile 1990-2020 yıllarında yaşanan sıcaklık değişimleri ve kış mevsiminde soğuk geçen günlerin sayısındaki azalmaya ilişkin veriler paylaşıldı.Açıklamada, 1960-1990 ile 1990-2020 yılları arasındaki yıllık bazda ortalama sıcaklıkta 1,1 santigrat derece artış görüldüğü belirtildi.Ortalama sıcaklık artışının yılın her ayında gözlendiği kaydedilen açıklamada, soğuk geçen kış günleri sayısında da azalma yaşandığı ifade edildi.Havanın 4 santigrat derecenin altına düştüğü gün sayısının 1960-1990'da ortalama 91 olduğu aktarılan açıklamada, bunun 1990-2020 döneminde 63 olduğuna işaret edildi.Açıklamada, 30 yıllık dönemde kış mevsiminin yaklaşık 28 gün kısalmış olmasıyla iklim değişikliği kaynaklı olarak kışların her yıl bir gün azaldığı vurgulandı.KNMI, küresel ısınma sebebiyle kış mevsimi sıcaklık ortalamasında artışın sürmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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