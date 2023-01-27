https://sputniknews.com.tr/20230127/hayata-sifirdan-basladi-6-yasinda-evlendirilen-hkgye-yuksek-korumali-yeni-hayat-1066248155.html

Hayata 'sıfırdan başladı': 6 yaşında evlendirilen H.K.G.’ye yüksek korumalı yeni hayat

Hayata 'sıfırdan başladı': 6 yaşında evlendirilen H.K.G.’ye yüksek korumalı yeni hayat

6 yaşından itibaren ‘evlilik’ adı altında istismara uğrayan H.K.G.’den güzel haberler var. 2020 yılında savcılığa başvurmasının ardından yüksek koruma altına... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T08:22+0300

2023-01-27T08:22+0300

2023-01-27T08:22+0300

türkiye

çocuk istismarı

çocuklara yönelik cinsel istismar

yusuf ziya gümüşel

kadir istekli

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Hikayesiyle tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran H.K.G. ve 7 yaşındaki çocuğundan iyi haber geldi. Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri, Meclis Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu’na H.K.G. ile çocuğunun son durumunu anlattı.Hürriyet'in haberine göre Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’na göre; savcılığa başvurduğu 2020 yılından itibaren süresiz koruma statüsüne alınan H.K.G.’ye ve çocuğuna yeni isimler verildiğini, tüm kimlik bilgileriyle kişisel belgelerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.Adresi gizli tutuluyorAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, devlet korumasına alındığı 30 Kasım 2020’den itibaren can güvenliği için gerektiğinde adresi değiştirilen H.K.G.’nin şehirlerarası ziyaretleri de içeren sosyal hayata katılımında yüksek güvenlik kurallarının uygulandığı belirtildi. Yeni kimlik bilgilerinin gizliliği, Türk Ceza Yasası’nda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası gerektiren hükümlerle korunuyor.2 diploma sahibi olduGenel Müdür Ustaoğlu, H.K.G.’nin yeni hayatıyla ilgili şu bilgileri verdi: Çocuğu da korumadaKocaya 67, anne ve babaya 22 yıl hapis isteniyorHiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme ilk duruşma günü olarak 22 Mayıs’ı belirlemişti. Aylar sonrası için verilen bu duruşma tarihi, büyük tepkilere neden olunca tarih 4 ay öne çekilmişti.Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede savcılık, Kadir İstekli’nin ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 ay hapislerini istedi. Sanıklar Gümüşel ve İstekli tutuklu, anne ise tutuksuz yargılanıyor.Duruşma 30 Ocak'tsH.K.G.’yi küçük yaştan itibaren istismar etmekle suçlanan eski eşi Kadir İstekli ile buna olanak sağlayan babası Yusuf Ziya Gümüşel’in yargılandığı ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşma 30 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Mahkeme, mağdurların yeniden örselenmemesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca istenen “kapalı duruşma” ve dosyada gizlilik talebini de karara bağlayacak.Savcının yeri neden değişti?Olayla ilgili ceza davası iddianamesini hazırlayan ilk savcının görev yerinin değiştirildiğine dair haberler de komisyonda tartışıldı. Buna yanıt veren Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, şunları söyledi: 'Kemik' dosyası yeniden açıldıAile Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay, 2012’de H.K.G.’nin yaşının tespiti yapılırken hastanede yerine başkasının kemik testine girmesiyle ilgili şikâyetin geçmişte davaya dönüşmediğini, itirazları üzerine savcılığın dosyayı yeniden açtığını ve genç kadının ifadesinin tekrar alındığını vurguladı.Ay, “Süreç, savcılığın uhdesindedir. Bu 2 yıllık süreçte kızımız eşiyle boşanmıştır. Bu süreçlerin tamamı da kendi iradesiyle, talepleri doğrultusunda bakanlığımızın yardımcı olmasıyla yürütülmüştür” dedi.

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çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, yusuf ziya gümüşel, kadir istekli