https://sputniknews.com.tr/20230127/galatasarayin-uruguayli-kalecisi-muslera-4-milli-mactan-men-cezasi-aldi-1066283724.html

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, 4 milli maçtan men cezası aldı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, 4 milli maçtan men cezası aldı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Gana ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasında hakeme itirazları sebebiyle 4 milli maçtan men... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T22:41+0300

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spor

fernando muslera

galatasaray

uruguay

men cezası

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FIFA, 2 Aralık 2022'de Gana ile Uruguay arasında yapılan Dünya Kupası maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaları açıkladı.Hakeme karşı sergiledikleri saldırgan davranış sebebiyle Uruguay Milli Takımı'ndan Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e 4'er, Edinson Cavani ve Diego Godin'e birer maç men cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Muslera ve Gimenez'in 20'şer bin İsviçre frangı, Cavani ve Godin'in 15'er bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.Futbolcuların men cezalarının, Uruguay Milli Takımı'nın sıradaki resmi maçlarında geçerli olacağı kaydedildi.Uruguay Futbol Federasyonuna ise iç sahadaki ilk milli maçta geçerli olmak üzere kısmi tribün kapatma ve 50 bin İsviçre frangı para cezası uygulanacağı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/uefa-milli-takim-organizasyonlarinda-bazi-degisiklikler-yapildi-1066188297.html

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fernando muslera, galatasaray, uruguay, men cezası