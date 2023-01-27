https://sputniknews.com.tr/20230127/fatih-altayli-aytug-koyuncuyu-yargi-onune-cikarmasi-gerekenler-parmaklarini-kipirdatamiyor-1066256833.html

Fatih Altaylı: Aytuğ Koyuncu'yu yargı önüne çıkarması gerekenler, parmaklarını kıpırdatamıyor

Fatih Altaylı: Aytuğ Koyuncu'yu yargı önüne çıkarması gerekenler, parmaklarını kıpırdatamıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Küçükçekmece’de gördüğü kedilere eziyet eden Aytuğ Koyuncu'nun hastalıklı davranışlarına devam ettiğini belirterek... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:44+0300

2023-01-27T12:44+0300

2023-01-27T12:44+0300

türkiye

fatih altaylı

kedi

hayvana işkence

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Altaylı, yazısının, “Yapan mı hastalıklı ruh, göz yuman mı!” başlıklı kısmında şunları kaydetti:“Türkiye günlerdir bir ‘psikopatı’ konuşuyor. Psikopat kelimesini hakaret maksatlı değil, tıbbi maksatlı kullanıyorum. Konuştuğum birkaç psikiyatr ve psikolog uzaktan teşhis koymanın mümkün olmadığını ama hal ve hareketlere bakınca konulabilecek teşhisin psikopati olabileceğini söyledikleri için söylüyorum. Hayvanlara fütursuzca eziyet ediyor, eleştirilere rağmen bunu tekrarlamaktan çekinmiyor, konu komşuya olmadık terbiyesizlik yapıyor, bunu kendine hak görüyor, toplum kurallarını, ahlak kurallarını takmıyor, kuralların ve yasaların kendisini bağlamadığını düşünüyor, yaptıklarından dolayı en ufak bir pişmanlık belirtisi göstermiyor. Tüm bunlar hastalıklı, psikopatik kişilik yapısına işaret ediyor.Ancak herkesin üzerinde mutabık olduğu bir şey var ise o da, ‘psikopatlığın cezai ehliyet yokluğu anlamına gelmediği’. Psikopatlar kuralları takmayıp, suç işleyebiliyor ama işlediklerinin suç olduğunu biliyorlar. Bu da cezai ehliyet demek. Ancak bu psikopat her nedense kabarık suç dosyasına rağmen hala ortalıkta serbestçe geziyor. Hastalıklı davranışlarını sürdürüyor. Ve kendisine engel olması, yargı önüne çıkarması gerekenler parmaklarını kıpırdatamıyor. Bu durumda bu kişi ile ona göz yumanların aynı hastalıktan mustarip olabileceklerini ortaya koyuyor.”

türkiye

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fatih altaylı, kedi, hayvana işkence