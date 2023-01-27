https://sputniknews.com.tr/20230127/fatih-altayli-aytug-koyuncuyu-yargi-onune-cikarmasi-gerekenler-parmaklarini-kipirdatamiyor-1066256833.html
Fatih Altaylı: Aytuğ Koyuncu'yu yargı önüne çıkarması gerekenler, parmaklarını kıpırdatamıyor
Fatih Altaylı: Aytuğ Koyuncu'yu yargı önüne çıkarması gerekenler, parmaklarını kıpırdatamıyor
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Küçükçekmece’de gördüğü kedilere eziyet eden Aytuğ Koyuncu'nun hastalıklı davranışlarına devam ettiğini belirterek... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:44+0300
2023-01-27T12:44+0300
2023-01-27T12:44+0300
türkiye
fatih altaylı
kedi
hayvana işkence
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Altaylı, yazısının, “Yapan mı hastalıklı ruh, göz yuman mı!” başlıklı kısmında şunları kaydetti:“Türkiye günlerdir bir ‘psikopatı’ konuşuyor. Psikopat kelimesini hakaret maksatlı değil, tıbbi maksatlı kullanıyorum. Konuştuğum birkaç psikiyatr ve psikolog uzaktan teşhis koymanın mümkün olmadığını ama hal ve hareketlere bakınca konulabilecek teşhisin psikopati olabileceğini söyledikleri için söylüyorum. Hayvanlara fütursuzca eziyet ediyor, eleştirilere rağmen bunu tekrarlamaktan çekinmiyor, konu komşuya olmadık terbiyesizlik yapıyor, bunu kendine hak görüyor, toplum kurallarını, ahlak kurallarını takmıyor, kuralların ve yasaların kendisini bağlamadığını düşünüyor, yaptıklarından dolayı en ufak bir pişmanlık belirtisi göstermiyor. Tüm bunlar hastalıklı, psikopatik kişilik yapısına işaret ediyor.Ancak herkesin üzerinde mutabık olduğu bir şey var ise o da, ‘psikopatlığın cezai ehliyet yokluğu anlamına gelmediği’. Psikopatlar kuralları takmayıp, suç işleyebiliyor ama işlediklerinin suç olduğunu biliyorlar. Bu da cezai ehliyet demek. Ancak bu psikopat her nedense kabarık suç dosyasına rağmen hala ortalıkta serbestçe geziyor. Hastalıklı davranışlarını sürdürüyor. Ve kendisine engel olması, yargı önüne çıkarması gerekenler parmaklarını kıpırdatamıyor. Bu durumda bu kişi ile ona göz yumanların aynı hastalıktan mustarip olabileceklerini ortaya koyuyor.”
türkiye
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fatih altaylı, kedi, hayvana işkence
fatih altaylı, kedi, hayvana işkence
Fatih Altaylı: Aytuğ Koyuncu'yu yargı önüne çıkarması gerekenler, parmaklarını kıpırdatamıyor
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Küçükçekmece’de gördüğü kedilere eziyet eden Aytuğ Koyuncu'nun hastalıklı davranışlarına devam ettiğini belirterek, “Kendisine engel olması, yargı önüne çıkarması gerekenler parmaklarını kıpırdatamıyor. Bu durumda bu kişi ile ona göz yumanların aynı hastalıktan mustarip olabileceklerini ortaya koyuyor” dedi.
Altaylı, yazısının, “Yapan mı hastalıklı ruh, göz yuman mı!” başlıklı kısmında
şunları kaydetti:
“Türkiye günlerdir bir ‘psikopatı’ konuşuyor. Psikopat kelimesini hakaret maksatlı değil, tıbbi maksatlı kullanıyorum. Konuştuğum birkaç psikiyatr ve psikolog uzaktan teşhis koymanın mümkün olmadığını ama hal ve hareketlere bakınca konulabilecek teşhisin psikopati olabileceğini söyledikleri için söylüyorum. Hayvanlara fütursuzca eziyet ediyor, eleştirilere rağmen bunu tekrarlamaktan çekinmiyor, konu komşuya olmadık terbiyesizlik yapıyor, bunu kendine hak görüyor, toplum kurallarını, ahlak kurallarını takmıyor, kuralların ve yasaların kendisini bağlamadığını düşünüyor, yaptıklarından dolayı en ufak bir pişmanlık belirtisi göstermiyor. Tüm bunlar hastalıklı, psikopatik kişilik yapısına işaret ediyor.
Ancak herkesin üzerinde mutabık olduğu bir şey var ise o da, ‘psikopatlığın cezai ehliyet yokluğu anlamına gelmediği’. Psikopatlar kuralları takmayıp, suç işleyebiliyor ama işlediklerinin suç olduğunu biliyorlar. Bu da cezai ehliyet demek. Ancak bu psikopat her nedense kabarık suç dosyasına rağmen hala ortalıkta serbestçe geziyor. Hastalıklı davranışlarını sürdürüyor. Ve kendisine engel olması, yargı önüne çıkarması gerekenler parmaklarını kıpırdatamıyor. Bu durumda bu kişi ile ona göz yumanların aynı hastalıktan mustarip olabileceklerini ortaya koyuyor.”