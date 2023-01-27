https://sputniknews.com.tr/20230127/erdogan-birileri-ruzgar-enerjisini-yeni-kesfetsin-biz-yenilenebilir-enerjide-dunyada-12-siradayiz-1066265453.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." dedi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T15:17+0300
2023-01-27T15:17+0300
2023-01-27T15:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bilecik
enerji
maden
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, bilecik, enerji, maden, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, bilecik, enerji, maden, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz
15:17 27.01.2023 (güncellendi: 15:26 27.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik.
Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.