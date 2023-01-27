https://sputniknews.com.tr/20230127/dolar-1880-bandindaki-yerini-koruyor-euro-ve-altin-dususte-1066249370.html
Dolar 18.80 lira bandındaki yerini koruyor, euro ve altın düşüşte
Dolar 18.80 lira bandındaki yerini koruyor, euro ve altın düşüşte
Dolar 18.80 bandındaki yerini korurken, dün 20.56 seviyesini gören euro bugün 20.44 liraya indi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T09:41+0300
2023-01-27T09:41+0300
2023-01-27T09:54+0300
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Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18,8072 lira, euro 20,4413 lira, sterlin 23,2943 lira, ruble 0,2723 lira, Euro/dolar paritesi ise 1,0867 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1925 dolar bandında yer alırken, gram altın iç piyasada 1163 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1163 lira, çeyrek altın 1937 lira, yarım altın 3874 lira, cumhuriyet altını 7718 liradan alıcı buluyor.Brent petrolün varil fiyatı 87.6 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87.67 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.231 puandan başladı.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar 18.80 lira bandındaki yerini koruyor, euro ve altın düşüşte
09:41 27.01.2023 (güncellendi: 09:54 27.01.2023) Abone ol
Dolar 18.80 bandındaki yerini korurken, dün 20.56 seviyesini gören euro bugün 20.44 liraya indi.
Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18,8072 lira, euro 20,4413 lira, sterlin 23,2943 lira, ruble 0,2723 lira, Euro/dolar paritesi ise 1,0867 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1925 dolar bandında yer alırken, gram altın iç piyasada 1163 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1163 lira, çeyrek altın 1937 lira, yarım altın 3874 lira, cumhuriyet altını 7718 liradan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı 87.6 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87.67 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.231 puandan başladı.