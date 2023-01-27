https://sputniknews.com.tr/20230127/disislerinden-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-uyarilara-ragmen-engellenmemesi-endise-verici-1066273241.html
Dışişleri'nden Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki: 'Uyarılara rağmen engellenmemesi endişe verici'
Dışişleri'nden Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki: 'Uyarılara rağmen engellenmemesi endişe verici'
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin olarak, "Tüm uyarılarımıza... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:46+0300
2023-01-27T17:46+0300
2023-01-27T17:59+0300
politika
dışişleri bakanlığı
danimarka
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:"İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.İsveç ve Hollanda’dan sonra bu defa Danimarka’da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir.Avrupa’da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır.Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."
danimarka
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dışişleri bakanlığı, danimarka
dışişleri bakanlığı, danimarka
Dışişleri'nden Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki: 'Uyarılara rağmen engellenmemesi endişe verici'
17:46 27.01.2023 (güncellendi: 17:59 27.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin olarak, "Tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi endişe verici" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.
Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:
"İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.
İsveç ve Hollanda’dan sonra bu defa Danimarka’da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir.
Avrupa’da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır.
Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."