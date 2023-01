https://sputniknews.com.tr/20230127/destici-buyuk-birlik-partisinin-yuzde-30-oy-potansiyeli-var-1066280882.html

Destici: Büyük Birlik Partisi'nin yüzde 30 oy potansiyeli var

BBP lideri Mustafa Destici, "Bizim bu seçimlerdeki oy hedefimiz yüzde 4 ile 5 arası bir oydur. Tabii milletimiz daha yüksek oy verirse bundan memnuniyet... 27.01.2023

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.'Sayın Cumhurbaşkanımız ikinci kez aday olabilir'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalar değerlendiren Destici, "Masada 6 siyasi parti, 6 genel başkan var ama 30 kişilik masa aslında. Mesela HDP'yi dahil ederseniz onun yanında da en az 15-20 parti var. HDP henüz kendi adayıyla ilgili karar vermedi. Masada oturan genel başkan ve uzantıları HDP'nin 1. olmasa da 2. turda mutlaka kendilerini destekleyeceklerini ifade ediyorlar. Topluma bir şey sunamadıkları için Cumhurbaşkanı tartışmasını gündeme açtılar. Halbuki Anayasa'yı açıp okusalar. 1961'de bir anayasa yazıldı, ondan önceki anayasanın hükmü kaldı mı? Bir maddeyi değiştirdiniz, önceki maddenin hükmü kaldı mı? Türkiye'de sistem değişti, cumhurbaşkanının görevleri değişti, yetkileri arttı. Anayasa 'bu sistemde bir kişi iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 1. dönemini tamamlıyor, 2. dönemde çok rahat aday olabilir. Sabih Kanadoğlu gibi benzer düşünenler her dönemde devam ediyor. Kendi destekledikleri bir cumhurbaşkanı olsaydı, onu da destekleyeceklerine inanıyorum" dedi.Destici, "Toplumun masadan bekledikleri var. Toplum bir aday bekliyor. Şu anda temel meselelerle ilgili bir çözüm bekliyor. Bırakın adayı aday adayları bile belli değil. Bu adaylar neye göre belirleniyor? Her konuda demokrasi, seçmenin takdiri diyen masanın aday adayları nerede? 6 kişinin dudağından çıkacak bir aday! Milletin beklentisi, kendi tabanlarının beklentisine cevap veremedikleri için Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinde bir tartışma meydana getirmeye çalışıyorlar. Bu boş bir tartışmadır. Sistem değişmiştir. İkinci dönem aday olması konusunda önünde bize göre bir engel de yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme taşımayacaklarını söylemişti. Görüyoruz ki, masada bu konuda da farklı fikirler var. Belli ki, masadakilerin bir kısmı bunu dayatmışlar" ifadelerini kullandı.'İttifakla giren partiler için seçim barajı yok'"Biz barajın sıfırlanmasını, en fazla yüzde 3 olabileceğini o dönemde de ifade etmiştik" diyen Destici, şöyle devam etti: "İttifak eden partiler, ittifak çatısı altında girdiklerinde baraj yok. İttifak içindeki bütün partiler otomatikman barajı geçmiş olacak. Seçilebilecek kadar oyu aldığınızda her seçim çevresinden milletvekili çıkarabiliyorsunuz; yani yüzde 7'ye takılmıyorsun. Özellikle 6'lı Masa'nın bu sistemi bahane etmeleri doğru gerekçe değil. İttifak sisteminin en iyi tarafı, ittifak çatısı altında seçime girdiğinizde size baraj olmuyor, sadece o ilden, seçim çevresinden milletvekili çıkaracak kadar oy almanız gerekiyor. Alamazsanız seçilemiyorsunuz. Oy almazsanız hangi sistemi getirirseniz, getirin milletvekili çıkaramazsınız."'Bizim ittifakımız pazarlıklar üzerine kurulmadı'Partisinin yüzde 30'un üzerinde oy potansiyeli olduğunu kaydeden Destici, şunları söyledi: "Arzumuz Cumhur İttifakı çatısı altında kendi amblemimiz ve kendi adaylarımızla seçime girmek. Bizim arzumuz kendi listemiz. Bu şekilde amblemimizi koyduğumuzda dışarıya oy kaçmasını engelleyeceğiz ve Cumhur İttifakı'na daha çok katkı yapacağız. Bizim ittifakımız 6'lı Masa'da olduğu gibi bir pazarlık üzerine kurulmadı. Bizim ittifak devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önceliyoruz. Hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçiminde üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bizde bakanlık pazarlığı yok, milletin varlığı ve devletin bütünlüğü var. Bizim bu seçimlerdeki oy hedefimiz yüzde 4 ile 5 arası bir oydur. Tabii milletimiz daha yüksek oy verirse bundan memnuniyet duyarız. BBP'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeli vardır. Şu anda 30 civarında milletvekili çıkarma potansiyelimiz var."

