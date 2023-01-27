https://sputniknews.com.tr/20230127/denizlide-bir-evde-yuzunde-darp-vucudunda-izmarit-izleri-olan-bebek-cesedi-bulundu--1066243603.html
Denizli'de bir evde vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu
Denizli'de bir evde vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evde vücudunda darp ve izmarit izleri olan 1 yıl 9 aylık bir erkek bebek cesedi bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T01:25+0300
2023-01-27T01:25+0300
2023-01-27T01:34+0300
türkiye
bebek
izmarit
denizli
ceset
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Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye ekip yönlendirdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı. Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Komşular ise çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20230124/canta-icerisinde-olu-bulunan-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi-1066101625.html
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bebek, izmarit, denizli, ceset
bebek, izmarit, denizli, ceset
Denizli'de bir evde vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu
01:25 27.01.2023 (güncellendi: 01:34 27.01.2023) Abone ol
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evde vücudunda darp ve izmarit izleri olan 1 yıl 9 aylık bir erkek bebek cesedi bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde saatlerce çalışma gerçekleştirirken, bebeğin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp birimine yönlendirildi.
Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü.
Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye ekip yönlendirdi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Komşular ise çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti.