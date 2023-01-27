Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230127/deniz-zeyrek-kilicdaroglu-belediye-baskanlarina-adaylikta-sikinti-olmayacak-dedi-1066250119.html
Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 'Adaylıkta sıkıntı olmayacak' dedi
Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 'Adaylıkta sıkıntı olmayacak' dedi
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı Masa'nın adayı olup olmayacağı tartışmalarına... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T10:11+0300
2023-01-27T10:11+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065484116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9d0f022fcaeda212a370a6a223fcc281.jpg
Deniz Zeyrek, bugünkü 'Kılıçdaroğlu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230127/ahmet-hakan-kilicdaroglu-kazanirsa-tum-maglubiyetlerini-unutturacak-kaybederse-feci-bir-son-olacak-1066248509.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065484116_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_50255d2a58fdbf43d16bd7ea92ba28b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 'Adaylıkta sıkıntı olmayacak' dedi

10:11 27.01.2023
© AAEkrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı Masa'nın adayı olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adaylıkta sıkıntı olmayacak" dediğini yazdı.
Deniz Zeyrek, bugünkü 'Kılıçdaroğlu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını merak ediyordum. Katılan bazı belediye başkanlarına sordum. Öncelikle, görüşmenin Kılıçdaroğlu’nun davetiyle değil, kendilerinin randevu talep etmesiyle yapıldığına dikkat çektiler."

"Niyetleri görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ortak bir metinle açıklamakmış. Bu önemli bir detay, zira o metne Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen ve Kılıçdaroğlu’na rakip olarak görülen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları da imza atmış olacaktı. Kılıçdaroğlu, “Bunu yaparsanız, Altılı Masa’daki liderlere ayıp olur. Onları zor durumda bırakırız” diyerek görüşme öncesinde böyle bir açıklama yapılmasına karşı çıkmış."

"Bazı başkanlar, “Seçim tarihini açıkla adayımızı hemen açıklayacağız' demiştiniz. Seçim tarihi açıklandı sayılır. Siz de adayı açıklayın artık. Vatandaşlar çok sıkıştırıyor” görüşünü dile getirmiş. Kılıçdaroğlu da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlatmış. Başkanlar “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” deyince de Kılıçdaroğlu, “O konuda bir sıkıntı olmayacak” karşılığını vermiş."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
POLİTİKA
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kazanırsa tüm mağlubiyetlerini unutturacak, kaybederse feci bir son olacak
09:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала