Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 'Adaylıkta sıkıntı olmayacak' dedi

"Niyetleri görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ortak bir metinle açıklamakmış. Bu önemli bir detay, zira o metne Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen ve Kılıçdaroğlu’na rakip olarak görülen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları da imza atmış olacaktı. Kılıçdaroğlu, “Bunu yaparsanız, Altılı Masa’daki liderlere ayıp olur. Onları zor durumda bırakırız” diyerek görüşme öncesinde böyle bir açıklama yapılmasına karşı çıkmış."