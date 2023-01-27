https://sputniknews.com.tr/20230127/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-isvecteki-alcak-saldiriya-tepki-gecistirilecek-bir-hadise-degil-1066263167.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç'e tepki: 'Geçiştirilecek bir hadise değil'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç'e tepki: 'Geçiştirilecek bir hadise değil'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T14:59+0300
2023-01-27T14:59+0300
2023-01-27T15:19+0300
politika
ibrahim kalın
isveç
haberler
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İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."
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ibrahim kalın, isveç, haberler
ibrahim kalın, isveç, haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç'e tepki: 'Geçiştirilecek bir hadise değil'
14:59 27.01.2023 (güncellendi: 15:19 27.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.
İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.
İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."