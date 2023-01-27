https://sputniknews.com.tr/20230127/bozuk-alkolmetre-yuzunden-ehliyetini-kaptiran-ogrenciye-4-bin-lira-tazminat-1066266629.html

Bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetini kaptıran öğrenciye 4 bin lira tazminat

Bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetini kaptıran öğrenciye 4 bin lira tazminat

Adana'da bozuk alkolmetre nedeniyle alkollü çıkması üzerine para cezası yazılan ve ehliyetine el konulan üniversite öğrencisi, başlattığı hukuk mücadelesini... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T15:37+0300

2023-01-27T15:37+0300

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alkol testi

ehliyet

ceza

tazminat

türkiye

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Adana'da geçen yıl temmuz ayında aracıyla trafik denetimine giren M.Y, 1.53 promil alkollü çıkması ve ehliyetine el konulmasıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.Avukatı aracılığıyla Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz başvurusunda bulunan M.Y, alkollü olmadığını, 1339 liralık cezanın haksız yazıldığını, hastanedeki kan testinde 0.02 promil alkol tespit edildiğini belirtti.İtirazı değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği sürücü M.Y.'yi haklı bularak ehliyetin teslim edilmesine ve 1339 liralık cezanın iptaline karar verdi.M.Y, bozuk alkolmetreden kaynaklı yaşadığı mağduriyet nedeniyle Adana İl Emniyet Müdürlüğü hakkında da manevi tazminat davası açtı.Adana 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen davada, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sürücü M.Y.'ye 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220918/alkolmetreyi-uflemek-istemeyen-surucu-cezayi-duyunca-ikna-oldu-1061332529.html

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