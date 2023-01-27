https://sputniknews.com.tr/20230127/bozuk-alkolmetre-yuzunden-ehliyetini-kaptiran-ogrenciye-4-bin-lira-tazminat-1066266629.html
Bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetini kaptıran öğrenciye 4 bin lira tazminat
Bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetini kaptıran öğrenciye 4 bin lira tazminat
Adana'da bozuk alkolmetre nedeniyle alkollü çıkması üzerine para cezası yazılan ve ehliyetine el konulan üniversite öğrencisi, başlattığı hukuk mücadelesini... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T15:37+0300
2023-01-27T15:37+0300
2023-01-27T15:50+0300
alkol testi
ehliyet
ceza
tazminat
türkiye
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Adana'da geçen yıl temmuz ayında aracıyla trafik denetimine giren M.Y, 1.53 promil alkollü çıkması ve ehliyetine el konulmasıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.Avukatı aracılığıyla Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz başvurusunda bulunan M.Y, alkollü olmadığını, 1339 liralık cezanın haksız yazıldığını, hastanedeki kan testinde 0.02 promil alkol tespit edildiğini belirtti.İtirazı değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği sürücü M.Y.'yi haklı bularak ehliyetin teslim edilmesine ve 1339 liralık cezanın iptaline karar verdi.M.Y, bozuk alkolmetreden kaynaklı yaşadığı mağduriyet nedeniyle Adana İl Emniyet Müdürlüğü hakkında da manevi tazminat davası açtı.Adana 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen davada, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sürücü M.Y.'ye 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220918/alkolmetreyi-uflemek-istemeyen-surucu-cezayi-duyunca-ikna-oldu-1061332529.html
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alkol testi, ehliyet, ceza, tazminat
alkol testi, ehliyet, ceza, tazminat
Bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetini kaptıran öğrenciye 4 bin lira tazminat
15:37 27.01.2023 (güncellendi: 15:50 27.01.2023) Abone ol
Adana'da bozuk alkolmetre nedeniyle alkollü çıkması üzerine para cezası yazılan ve ehliyetine el konulan üniversite öğrencisi, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
Adana'da geçen yıl temmuz ayında aracıyla trafik denetimine giren M.Y, 1.53 promil alkollü çıkması ve ehliyetine el konulmasıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.
Avukatı aracılığıyla Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz başvurusunda bulunan M.Y, alkollü olmadığını, 1339 liralık cezanın haksız yazıldığını, hastanedeki kan testinde 0.02 promil alkol tespit edildiğini belirtti.
İtirazı değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği sürücü M.Y.'yi haklı bularak ehliyetin teslim edilmesine ve 1339 liralık cezanın iptaline karar verdi.
M.Y, bozuk alkolmetreden kaynaklı yaşadığı mağduriyet nedeniyle Adana İl Emniyet Müdürlüğü hakkında da manevi tazminat davası açtı.
Adana 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen davada, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sürücü M.Y.'ye 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.