https://sputniknews.com.tr/20230127/botastan-dogalgaza-indirim-1066248953.html

BOTAŞ'tan doğalgaza indirim

BOTAŞ'tan doğalgaza indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T09:29+0300

2023-01-27T09:29+0300

2023-01-27T09:49+0300

ekonomi

türkiye

botaş

doğalgaz

indirim

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Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13.30 ile yüzde 17.22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatında yüzde 16.67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, ayrıca sanayide kullanılan doğalgaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat itibarıyla yüzde 24.77 ile yüzde 38.45 oranlarında indirim yapıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230126/uzmani-dogalgaz-faturalarini-yuzde-35-dusurecek-yontemleri-acikladi-1066222511.html

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türkiye, botaş, doğalgaz, indirim