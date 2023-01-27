https://sputniknews.com.tr/20230127/botastan-dogalgaza-indirim-1066248953.html
BOTAŞ'tan doğalgaza indirim
BOTAŞ'tan doğalgaza indirim
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T09:29+0300
2023-01-27T09:29+0300
2023-01-27T09:49+0300
ekonomi
türkiye
botaş
doğalgaz
indirim
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13.30 ile yüzde 17.22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatında yüzde 16.67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, ayrıca sanayide kullanılan doğalgaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat itibarıyla yüzde 24.77 ile yüzde 38.45 oranlarında indirim yapıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/uzmani-dogalgaz-faturalarini-yuzde-35-dusurecek-yontemleri-acikladi-1066222511.html
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türkiye, botaş, doğalgaz, indirim
türkiye, botaş, doğalgaz, indirim
BOTAŞ'tan doğalgaza indirim
09:29 27.01.2023 (güncellendi: 09:49 27.01.2023) Abone ol
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında indirim yaptı.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13.30 ile yüzde 17.22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatında yüzde 16.67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, ayrıca sanayide kullanılan doğalgaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat itibarıyla yüzde 24.77 ile yüzde 38.45 oranlarında indirim yapıldığı kaydedildi.