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https://sputniknews.com.tr/20230127/binlerce-kisiyi-isten-cikartacak-googleda-stressiz-gunler-geride-kaldi-31-masor-isten-cikartiliyor-1066249873.html
Binlerce kişiyi işten çıkartacak Google'da stressiz günler geride kaldı: 31 masör işten çıkartılıyor
Binlerce kişiyi işten çıkartacak Google'da stressiz günler geride kaldı: 31 masör işten çıkartılıyor
Teknoloji devi Google, binlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldıktan sonra ofislerinde çalışanlarına sunduğu özel hizmetlerin bazılarına da son veriyor. Buna... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T10:07+0300
2023-01-27T10:07+0300
ekonomi
google
masaj
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Teknoloji şirketlerinin, son dönemde hızlı bir şekilde işten çıkarma kararlarına Google da katıldı.Google'ın ana şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yüzde 6'sından fazlasına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkartacağını geçen hafta duyurdu. Karardan sadece yazılım mühendisleri, pazarlama müdürleri ya da yönetici gibi pozisyonlarda istihdam edilenler değil, çalışanlarına stresten uzak bir ofis ortamı sağlamak adına işe alınan diğer meslek gruplarından insanlar da etkileniyor. Buna bağlı olarak Google ofislerinde çalışan 31 masörün işine son verme kararı aldı.NYPost'un aktardığına göre, Google'ın sadece ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan Mountain View şehrinde yer alan merkezinde 27, diğer masörleri de San Bruno ve Los Angeles ofislerinde istihdam ediliyordu.Google'ın kendi kariyer sitesinde yer alan 'Google Ekstralar' bölümünde, kendisiyle çalışacak insanların birçok avantajlı ek hizmetler almasının yanı sıra fitness imkanı, masaj hizmeti ve ergonomik desteklere sahip olacağı da belirtiyor.Fakat masörlerin işten çıkarılmasının ardından çalışanların ücretsiz masaj hakkından faydalanmaya devam edip edemeyeceği ise bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220322/is-stresi-yasayanlarda-ruhsal-problemler-daha-fazla-goruluyor-1054933382.html
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google, masaj, masaj terapisti
google, masaj, masaj terapisti

Binlerce kişiyi işten çıkartacak Google'da stressiz günler geride kaldı: 31 masör işten çıkartılıyor

10:07 27.01.2023
CC0 / / Masaj
Masaj - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
CC0 / /
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Teknoloji devi Google, binlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldıktan sonra ofislerinde çalışanlarına sunduğu özel hizmetlerin bazılarına da son veriyor. Buna göre Google, 31 masörün işine son verilme kararı alındı.
Teknoloji şirketlerinin, son dönemde hızlı bir şekilde işten çıkarma kararlarına Google da katıldı.

Google'ın ana şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yüzde 6'sından fazlasına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkartacağını geçen hafta duyurdu.

Karardan sadece yazılım mühendisleri, pazarlama müdürleri ya da yönetici gibi pozisyonlarda istihdam edilenler değil, çalışanlarına stresten uzak bir ofis ortamı sağlamak adına işe alınan diğer meslek gruplarından insanlar da etkileniyor. Buna bağlı olarak Google ofislerinde çalışan 31 masörün işine son verme kararı aldı.

NYPost'un aktardığına göre, Google'ın sadece ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan Mountain View şehrinde yer alan merkezinde 27, diğer masörleri de San Bruno ve Los Angeles ofislerinde istihdam ediliyordu.

Google'ın kendi kariyer sitesinde yer alan 'Google Ekstralar' bölümünde, kendisiyle çalışacak insanların birçok avantajlı ek hizmetler almasının yanı sıra fitness imkanı, masaj hizmeti ve ergonomik desteklere sahip olacağı da belirtiyor.

Fakat masörlerin işten çıkarılmasının ardından çalışanların ücretsiz masaj hakkından faydalanmaya devam edip edemeyeceği ise bilinmiyor.

İntihar - depresyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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