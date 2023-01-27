https://sputniknews.com.tr/20230127/binlerce-afgan-kuranin-yakilmasini-protesto-etti-1066281800.html
‘Binlerce Afgan, Kuran’ın yakılmasını protesto etti’
‘Binlerce Afgan, Kuran’ın yakılmasını protesto etti’
Binlerce Afgan, İsveç ve Hollanda’da Kuran’ın yakılmasına karşı protesto gösterileri düzenledi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T21:41+0300
2023-01-27T21:41+0300
2023-01-27T21:41+0300
dünya
afganistan
protesto
kuran
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Ariana News’un haberinde, “Afganistan’ın çeşitli şehirlerinde cuma günü binlerce kişi, İsveç ve Hollanda’da geçtiğimiz günlerde Kuran’a yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı” ifadelerine yer verildi.Her iki Avrupa ülkesine yönelik sloganlar atan göstericiler, Kuran'la alay edenlerin cezalandırılmasını talep etti.
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afganistan, protesto, kuran
afganistan, protesto, kuran
‘Binlerce Afgan, Kuran’ın yakılmasını protesto etti’
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Binlerce Afgan, İsveç ve Hollanda’da Kuran’ın yakılmasına karşı protesto gösterileri düzenledi.
Ariana News’un haberinde, “Afganistan’ın çeşitli şehirlerinde cuma günü binlerce kişi, İsveç ve Hollanda’da geçtiğimiz günlerde Kuran’a yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı” ifadelerine yer verildi.
Her iki Avrupa ülkesine yönelik sloganlar atan göstericiler, Kuran'la alay edenlerin cezalandırılmasını talep etti.