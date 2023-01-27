Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230127/binlerce-afgan-kuranin-yakilmasini-protesto-etti-1066281800.html
‘Binlerce Afgan, Kuran’ın yakılmasını protesto etti’
‘Binlerce Afgan, Kuran’ın yakılmasını protesto etti’
Binlerce Afgan, İsveç ve Hollanda’da Kuran’ın yakılmasına karşı protesto gösterileri düzenledi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T21:41+0300
2023-01-27T21:41+0300
dünya
afganistan
protesto
kuran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c808f5150bf7ad3daec21e4bc1e010be.jpg
Ariana News’un haberinde, “Afganistan’ın çeşitli şehirlerinde cuma günü binlerce kişi, İsveç ve Hollanda’da geçtiğimiz günlerde Kuran’a yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı” ifadelerine yer verildi.Her iki Avrupa ülkesine yönelik sloganlar atan göstericiler, Kuran'la alay edenlerin cezalandırılmasını talep etti.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2eaab4b82979b1fe6824c2f8a1d3d5bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, protesto, kuran
afganistan, protesto, kuran

‘Binlerce Afgan, Kuran’ın yakılmasını protesto etti’

21:41 27.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMANAfganistan'da Taliban yönetimi bayrağı
Afganistan'da Taliban yönetimi bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMAN
Abone olTelegram
Binlerce Afgan, İsveç ve Hollanda’da Kuran’ın yakılmasına karşı protesto gösterileri düzenledi.
Ariana News’un haberinde, “Afganistan’ın çeşitli şehirlerinde cuma günü binlerce kişi, İsveç ve Hollanda’da geçtiğimiz günlerde Kuran’a yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı” ifadelerine yer verildi.
Her iki Avrupa ülkesine yönelik sloganlar atan göstericiler, Kuran'la alay edenlerin cezalandırılmasını talep etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала