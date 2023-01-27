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Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı
Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T03:23+0300
2023-01-27T03:23+0300
dünya
abd
beyaz saray
çin yeni yılı
joe biden
asya & pasifik
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ABD lideri Joe Biden, yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın ilk kez bir Ay Yeni Yılı etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Asya-Pasifik topluluğunu ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.ABD'de Asya-Pasifik kökenlilerin yaşam standardında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Biden, diğer taraftan Asyalıların nefret suçuyla karşılaşmaya devam ettiklerine dikkati çekti.Biden, 22 Ocak'ta Los Angeles'taki Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenleri de anarak, silahlanma yasalarında kısıtlamaya gideceklerini kaydetti.
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abd, beyaz saray, çin yeni yılı, joe biden, asya & pasifik
abd, beyaz saray, çin yeni yılı, joe biden, asya & pasifik

Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı

03:23 27.01.2023
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
ABD lideri Joe Biden, yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın ilk kez bir Ay Yeni Yılı etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Asya-Pasifik topluluğunu ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
ABD'de Asya-Pasifik kökenlilerin yaşam standardında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Biden, diğer taraftan Asyalıların nefret suçuyla karşılaşmaya devam ettiklerine dikkati çekti.
Biden, 22 Ocak'ta Los Angeles'taki Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenleri de anarak, silahlanma yasalarında kısıtlamaya gideceklerini kaydetti.
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı. - Sputnik Türkiye
1/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı. - Sputnik Türkiye
2/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
1/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
2/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
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