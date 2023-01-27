Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
ABD lideri Joe Biden, yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın ilk kez bir Ay Yeni Yılı etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Asya-Pasifik topluluğunu ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
Join Jill and me as we host a Lunar New Year Reception. https://t.co/QLgGODATd6— President Biden (@POTUS) January 26, 2023
ABD'de Asya-Pasifik kökenlilerin yaşam standardında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Biden, diğer taraftan Asyalıların nefret suçuyla karşılaşmaya devam ettiklerine dikkati çekti.
Biden, 22 Ocak'ta Los Angeles'taki Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenleri de anarak, silahlanma yasalarında kısıtlamaya gideceklerini kaydetti.
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
1/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
2/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
1/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.
2/2
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.