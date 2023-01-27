https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-soylu-cocuklarimizi-zehirlemeye-kim-calisirsa-ayaklarini-kirin-1066279271.html

Bakan Soylu: Çocuklarımızı zehirlemeye kim çalışırsa, ayaklarını kırın

Bakan Soylu: Çocuklarımızı zehirlemeye kim çalışırsa, ayaklarını kırın

İzmir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuşan Bakan Soylu, "Tekrar söylüyorum. Çocuklarımızı zehirlemeye kim çalışırsa, okulların önüne kim pusu... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T20:36+0300

2023-01-27T20:36+0300

2023-01-27T20:41+0300

süleyman soylu

dünya

uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede hiçbir çocuğun, hiçbir ailenin feda edilemeyeceğini söyledi.Bakan Soylu, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" adlı programa katıldı.2016-2017 yıllarında uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısının 941'e çıkmasının ardından çalışma başlattıklarını belirten Soylu, bunun sonucunda sayının çok büyük ölçüde azaldığını söyledi.'Bir çocuğumuzu, bir ailemizi feda edemeyiz'Bakan Soylu, uyuşturucu bağımlısı bir gencin annesinin kendisine ulaşarak yardım istemesinin kendisi için kırılma noktası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:- Avrupa ve ABD'de durumAvrupa'nın bazı ülkelerinde açılan narko-shoplarda uyuşturucuların rahatlıkla satıldığını ifade eden Soylu, "Türkiye, hem etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen hem de Avrupa ve Amerika'nın uyuşturucu konusunda pes etmesine, neredeyse nesillerini ve insanlarını uyuşturmayı kafalarına koymalarına rağmen büyük bir mücadele ortaya koyuyor" dedi.Soylu, yakaladıkları uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına çeşitli sorular sorarak anket yaptıklarını, ilk etapta 150 binin üzerinde ulaştıkları kişilerden yüzde 78'inin bir aile içinde yaşadığını, yüzde 91'inin annesinin ev hanımı olduğunu öğrendiklerini, yüzde 53'ünün merak ve özen nedeniyle uyuşturucuya başladığını, yüzde 73'ünün kullandığı maddeyi arkadaşından temin ettiğini dile getirdi.Kullanıcıların yüzde 48'inin de uyuşturucuyu evde kullandığını belirten Soylu, "Birçok uyuşturucu kullanan kişilerin anneleriyle birlikte oluyorum. Onları dinliyorum. Onlarla elimizden gelen çalışmayı ortaya koyuyoruz. Mücadele ediyoruz. Onların mücadeleleri, onların ayakta kalması için bütün arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ediyoruz" dedi.Soylu, Sağlık, Adalet, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının katılımıyla gelecek 5 yıl için uyuşturucuyla mücadele programı hazırlamada son noktaya gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:Daha önce trafik kazalarında 7 bin 500 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Soylu, 2022'de bu sayının 5 bin 200'e gerilediğini söyledi.Soylu, uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu metruk binalarla da ilgili çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini, belirledikleri 124 bin metruk binadan 90 binini yıktıklarını, yaklaşık 15 binini de rehabilite ettiklerini dile getirdi.'Biz sömürgeci değiliz'Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikasına dikkati çeken Soylu, "Biz Suriye'de insanların rahat bir şekilde geri dönebilmeleri için bölgeyi terörden temizledik. Şimdi orada Organize Sanayi Sistemi yapılıyor. Kendi kazandıkları paralarla yapıyor. Yaptıkları tarımla beraber yapılıyor. Onlar satılıyor, onlarla beraber organize sanayi siteleri yapılıyor, altyapı yapılıyor. Biz sadece danışmanlığını yapıyoruz. Ne kazanıyorlarsa onların kazanmalarının iyi bir şekilde olabilmelerini temin ediyoruz. Güvenliklerini sağlıyoruz. Biz sömürgeci değiliz" dedi.Bakan Soylu, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-soylu-kimse-acima-beklemesin-acirsak-acinacak-duruma-duseriz-1066250287.html

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süleyman soylu, uyuşturucu