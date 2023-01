Bakan Nebati: 2022 yılı, dünya bir yana, Türkiye bir yana dedirtecek net sonuçlar doğurdu

https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-nebati-2022-yili-dunya-bir-yana-turkiye-bir-yana-dedirtecek-net-sonuclar-dogurdu-1066240675.html

Brüksel'de STK'lerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022 yılı, dünya bir yana, Türkiye bir yana dedirtecek net sonuçlar doğurdu" dedi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Brüksel'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.Nebati, Brüksel'deki Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde gerçekleştirilen programda, dünyanın son birkaç yıldır zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.Özellikle Kovid-19 salgını döneminde her bireyin küreselleşmeyi tam olarak anlamaya başladığını belirten Nebati, Türkiye'nin salgında olacakları erken öngördüğünü ve aldığı bütün önlemlerle önünü en erken gören ülkelerin başında geldiğini söyledi.Nebati, salgında Türk sağlık sisteminin ne kadar güçlü ve iyi düzenlenmiş olduğunun ortaya çıktığını dile getirerek, bu dönemde Türkiye'de ilaçlara ve aşılara hızlı biçimde erişim sağlandığını vurguladı.'Geçen yıl salgının ardından dünyanın önünü görmeye başladığı bir dönemde de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşandığını' söyleyen Nebati, "Savaş, adeta bütün her şeyi yeni baştan bozdu" dedi.'Enerji ve emtia fiyatları zirve yaptı'Geçen yıl enerji başta olmak üzere bütün emtia fiyatlarının zirve yaptığına dikkati çeken Nebati, taşıma maliyetlerinde de aşırı yükselme yaşandığını vurguladı.Nebati, tedarikte sıkıntılar ve zorlanmaların başladığını anımsatarak, otomobil üretiminde de çip krizinin olduğunu ve bunun halen devam ettiğini söyledi.'Dünyada bütçesinden taviz vermeyen bir ülke varsa Türkiye'dir'Nebati, Türkiye'nin enerji ithal eden ülkelerden biri olarak geçen yıl aldığı önlemlerle bu sorunları en hızlı çözen ve 2022'de dünyada büyüme rakamları aşağı revize edilirken tahminleri yukarı güncellenen ender ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Nebati, bütçe açığının yüzde 3.5 beklenirken yüzde 1'in altında gerçekleştiğini anımsattı.'En zor dönemde Merkez Bankası rezervlerimiz 127-128 milyar dolarlara çıktı'Nebati, Türkiye'nin faiz dışı fazla veren bir ülke haline gediğini belirterek, "En zor dönemde Merkez Bankası rezervlerimiz 111 milyar dolardan 127-128 milyar dolarlara çıktı. Aynı zamanda genel dış borç stokumuz 442 milyar dolar seviyesinde kaldı" ifadelerini kullandı."2022 yılı, dünya bir yana, Türkiye bir yana dedirtecek net sonuçlar doğurdu" diyen Nebati, AB yetkilileri ile toplantılarında da Türkiye'nin bunu nasıl başardığının sorulduğunu aktardı.Nebati, "Türkiye'nin gerçekliğini iyi biliyoruz çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız son 20 yılda Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki krizlere adeta meydan okuyor. 'Krizler geliyorsa çözülmek içindir.' diyen bir Türkiye var. Biz, bu krizleri çözüyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin 20 yılda altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülke olduğunu belirten Nebati, Türkiye'nin savunmada büyüyen, güçlenen ve konuşulan bir ülke konumuna ulaştığını vurguladı.Nebati, enflasyonun büyük bir sorun olduğunu ve geçen yıl Türkiye'de enflasyonun çok şiddetli hissedildiğini anımsatarak, "Enflasyonun ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz ama dar gelirli ve sabit gelirlilerin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir güce sahibiz" ifadesini kullandı."Biz büyümeyi yüzde 5’in üzerine getirdik. Aynı zamanda ihracatımızı artıracak kapasitemizi harekete geçirdik" diyen Nebati, yatırımları 12 çeyrektir aralıksız sürdürdüklerini anlattı.Başka bir ülke ve lideri yapmış olsaydı bugün Nobel Barış Ödülü'ne layık görülürdüNebati, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geçen yıl dünyanın en korktuğu konulardan birinin gıda arz güvenliğiyle ilgili yaşanan problemler olduğunu' belirterek, şunları söyledi:Brüksel'deki AB yetkilileriyle toplantılarında Türkiye'nin bu adımlarından bahsettiklerine işaret eden Nebati, Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği büyük dönüşüm ve insanlığa vermiş olduğu büyük katkıdan dolayı büyük hayranlık duyulduğunu vurguladı.Programa Brüksel'de faaliyet gösteren çok sayıda STK'nin temsilcisi ve iş insanı katıldı.Bakan Nebati, Brüksel temasları kapsamında gün içinde Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde özel davetli olarak konuşma yaptı, AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı görüştü.

