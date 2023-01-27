https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-cavusoglu-avrupada-islam-dusmanligi-durmuyor-1066276371.html
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:06+0300
2023-01-27T19:06+0300
2023-01-27T19:08+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
avrupa
danimarka
kuran
kuran-ı kerim
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.Avrupa’da İslam düşmanlığının durmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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mevlüt çavuşoğlu, avrupa, danimarka, kuran, kuran-ı kerim
mevlüt çavuşoğlu, avrupa, danimarka, kuran, kuran-ı kerim
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor
19:06 27.01.2023 (güncellendi: 19:08 27.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez, ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Avrupa’da İslam düşmanlığının durmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez, ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek.