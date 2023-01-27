Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.Avrupa’da İslam düşmanlığının durmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor

© AA Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu © AA

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez, ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır" açıklamasını yaptı.