https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-bilgin-asgari-ucrete-ara-zam-gelmeyecektir-1066243279.html

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ara zam gelmeyecektir

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ara zam gelmeyecektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücrete ara zam beklentisine ilişkin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T01:19+0300

2023-01-27T01:19+0300

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vedat bilgin

türkiye

asgari ücret

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ​​A Haber yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Bilgin, "Türkiye'nin makro göstergelerine baktığımız zaman ekonomideki gelişmelerin bazı beklentilerin çok üstünde olduğunu söylememiz gerekir. Her şeyden önce ekonominin en temel göstergesi büyümedir. Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. Pandemi sürecinden çıkışta da dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi olduk. Çin'den sonra en hızlı büyüyen Türkiye oldu. Bu büyüme olayı tesadüfü değildir. Büyüme Türkiye'nin üretim faktörleri arasındaki ilişkiyi ekonomi politikasında iyi dizayn ettiğini ve netice aldığını göstermektedir" dedi. 'Türkiye'deki muhalefetin IMF'e hizmet eden anlayışına' eleştiri getiren Bakan Bilgin, "Türkiye'nin bir tasarrufu yoktur Türkiye ancak dışarıdan bir borç bulursa ekonomisinin büyütebilir' sözleri bizim IMF ile bağlantı kurduğumuz yıllardan itibaren öğrenilmiş bir çaresizliktir. Bu çaresizlik Türkiye'de döviz krizleri, enflasyon devalüasyon ve IMF'in önüne dosya açmayı getirmiştir Türkiye'ye dayatılan IMF programları. Bunu bir neticesi de ortaya hep askeri darbeler ya da müdahaleler… Siyasi uzantısı da olmuştur. Nu baştan aşağı istikrasızlık üzerine kurgulanmış bir ekonomi anlayışıdır" şeklinde konuştu. "Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir. Birinci derecede rol aldılar" diyen Bakan Vedat Bilgin, "Türkiye'de çok iyi yetişmiş insan gücü bulunmaktadır. Emek verimliliğinin en etkin şekilde kullanıldığı ülkelerden biridir. Türkiye bunları büyüme ile aşıyor. Bu büyümenin içinde insan kaynağı önemlidir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Bilgin, "Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü" şeklinde konuştu . Asgari ücrete ara zam beklentisine dair ise Bakan Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde" dedi.Bakan Bilgin şunları kaydetti:Öte yandan Bilgin, "Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik" mesajını verdi...

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