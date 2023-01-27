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Aracıyla kasten karakola daldı: Birinci derece cinayete teşebbüsle suçlanıyor
Aracıyla kasten karakola daldı: Birinci derece cinayete teşebbüsle suçlanıyor
ABD’nin Colorado eyaletinde bir şahıs, aracıyla polis merkezine daldı. Olayda kimse yaralanmazken, gözaltına alınan sürücü birinci derece cinayete teşebbüsle... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T15:35+0300
2023-01-27T15:43+0300
dünya
abd
araç
saldırı
karakol
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ABD’nin Colorado eyaletinde 46 yaşındaki bir şahıs, sürücü aracıyla Grand Junction Polis Departmanına doğru ilerledi ve hızla içeri daldı. Olay sırasında polis departmanının girişinde çok sayıda personel bulunurken, yaralanan olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan sürücü, aracını kasten polis merkezine sürdüğünü belirtti. Sürücüye birinci dereceden cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere farklı suçlamalar yöneltildiği kaydedildi. Hasarın ise 100 bin dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.
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abd, araç, saldırı, karakol
abd, araç, saldırı, karakol

Aracıyla kasten karakola daldı: Birinci derece cinayete teşebbüsle suçlanıyor

15:35 27.01.2023 (güncellendi: 15:43 27.01.2023)
© İHA / İHA-AW813432Aracıyla kasten karakola daldı
Aracıyla kasten karakola daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA / İHA-AW813432
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ABD’nin Colorado eyaletinde bir şahıs, aracıyla polis merkezine daldı. Olayda kimse yaralanmazken, gözaltına alınan sürücü birinci derece cinayete teşebbüsle suçlandı.
ABD’nin Colorado eyaletinde 46 yaşındaki bir şahıs, sürücü aracıyla Grand Junction Polis Departmanına doğru ilerledi ve hızla içeri daldı.

Olay sırasında polis departmanının girişinde çok sayıda personel bulunurken, yaralanan olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan sürücü, aracını kasten polis merkezine sürdüğünü belirtti. Sürücüye birinci dereceden cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere farklı suçlamalar yöneltildiği kaydedildi.

Hasarın ise 100 bin dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.
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