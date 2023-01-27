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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yok
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yok
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T11:35+0300
2023-01-27T11:38+0300
politika
ak parti
ömer çelik
seçim
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genel seçim
cumhurbaşkanı
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Çelik, sosyal medya hesabından altılı masa toplantısının ardından yapılan açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.Altılı masadan demokrasi adına hiçbir şey beklenmeyeceğinin tamamen belli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:'Cumhurbaşkanı'mızın önüne siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar'Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarının bugün yeniden sahaya sürüldüğünü belirten Çelik, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230126/ak-partiden-altili-masanin-aciklamasina-iliskin-ilk-yorum-1066237517.html
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ak parti, ömer çelik, seçim, erken seçim, genel seçim, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
ak parti, ömer çelik, seçim, erken seçim, genel seçim, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yok

11:35 27.01.2023 (güncellendi: 11:38 27.01.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından altılı masa toplantısının ardından yapılan açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Altılı masadan demokrasi adına hiçbir şey beklenmeyeceğinin tamamen belli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Dün yaptıkları toplantıda, 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir.' demişler. Böylece altılı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur. Bunca toplantıdan sonra altılı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir."

'Cumhurbaşkanı'mızın önüne siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar'

Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarının bugün yeniden sahaya sürüldüğünü belirten Çelik, şunları aktardı:
"Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasbetmeye çalışıyorlar. Bu metotları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak. Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanı'mızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanı'mızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar. Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar. Bu sayede neden Cumhurbaşkanı'mızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanı'mızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler. Cumhurbaşkanı'mız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanı'mız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. 'Söz ve karar milletindir.' diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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Altılı Masa'nın 'Erdoğan aday olamaz' açıklamasına AK Parti'den tepki
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