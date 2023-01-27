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Aile Bakanlığı'ndan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddialarına yanıt
Aile Bakanlığı'ndan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddialarına yanıt
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine dair haberlere ilişkin açıklama yaptı ve "Resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır"... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:49+0300
2023-01-27T16:49+0300
yaşam
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
selin ciğerci
evlat edinme
evlatlık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine dair sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.Bakanlık, açıklamasında 'resmi herhangi bir başvuru olmadığına' dikkat çekti ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220403/selin-cigercinin-eski-esi-gokhan-ciranin-kisladan-konvoyla-ciktigi-goruntulere-msbden-inceleme-1055282325.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, selin ciğerci, evlat edinme, evlatlık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, selin ciğerci, evlat edinme, evlatlık

Aile Bakanlığı'ndan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddialarına yanıt

16:49 27.01.2023
© Fotoğraf : TwitterSelin Ciğerci
Selin Ciğerci - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine dair haberlere ilişkin açıklama yaptı ve "Resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine dair sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.
Bakanlık, açıklamasında 'resmi herhangi bir başvuru olmadığına' dikkat çekti ve şunları ifade etti:

"Basında ve sosyal medyada “Selin Ciğerci’nin evlat edindiğine ilişkin” haberler ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur."

Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
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