Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kazanırsa tüm mağlubiyetlerini unutturacak, kaybederse feci bir son olacak

KEMAL Kılıçdaroğlu, eskiden çok hırslı bir siyasetçi değildi. Fedakârlık yapmaya çok yatkındı. Kazanma ihtimali daha yüksek bir isim mi var, hemen onun önünü açardı. Kişisel olarak kendisini asla dayatmazdı. Ama artık fedakârlık yok. Ama artık başkasının önünü açmak yok. Ama artık kişisel olarak geride durmak yok. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun duygu ve düşünceleri değişti. KEMAL Kılıçdaroğlu, eskiden çok hırslı bir siyasetçi değildi. Fedakârlık yapmaya çok yatkındı. Kazanma ihtimali daha yüksek bir isim mi var, hemen onun önünü açardı. Kişisel olarak kendisini asla dayatmazdı. Ama artık fedakârlık yok. Ama artık başkasının önünü açmak yok. Ama artık kişisel olarak geride durmak yok. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun duygu ve düşünceleri değişti.

Onun duygularına ve düşüncelerine tercümanlık yapmayı denemek istiyorum. Sanırım şöyle şeyler söylüyor kendi kendine kaldığında: 'Kazanabilirim. Var böyle bir ihtimal. Bana bir fırsat doğdu. Bunca zamandır adımın mağlubiyetlerle anılır olmasına son verecek bir fırsat. Bu fırsatı Ekrem’e ya da Mansur’a teslim edersem ne olur? Şu olur: Onun duygularına ve düşüncelerine tercümanlık yapmayı denemek istiyorum. Sanırım şöyle şeyler söylüyor kendi kendine kaldığında: 'Kazanabilirim. Var böyle bir ihtimal. Bana bir fırsat doğdu. Bunca zamandır adımın mağlubiyetlerle anılır olmasına son verecek bir fırsat. Bu fırsatı Ekrem’e ya da Mansur’a teslim edersem ne olur? Şu olur:

'Kazanırlarsa benim izim tozum bile kalmaz. Kazanamazlarsa yüzde 45’in üzerinde alacakları oyla beni tartışmalı hale getirirler. Şayet kazanırsam beni artık kimse tutamaz. Evet, bir risk var tabii ki. Ama bu riski almaya değmez mi? Kazanamazsam “Ekrem’i, Mansur’u aday gösterseydin böyle olmazdı” diyebilirler. Ama ben de çıkar, “Yüzde 48 aldım” derim. “Yüzde 48”, parti olarak hayatımızda göremeyeceğimiz bir oy oranı. Çok da argümansız kalmam yani.' 'Kazanırlarsa benim izim tozum bile kalmaz. Kazanamazlarsa yüzde 45’in üzerinde alacakları oyla beni tartışmalı hale getirirler. Şayet kazanırsam beni artık kimse tutamaz. Evet, bir risk var tabii ki. Ama bu riski almaya değmez mi? Kazanamazsam “Ekrem’i, Mansur’u aday gösterseydin böyle olmazdı” diyebilirler. Ama ben de çıkar, “Yüzde 48 aldım” derim. “Yüzde 48”, parti olarak hayatımızda göremeyeceğimiz bir oy oranı. Çok da argümansız kalmam yani.'