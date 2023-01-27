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Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kazanırsa tüm mağlubiyetlerini unutturacak, kaybederse feci bir son olacak
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kazanırsa tüm mağlubiyetlerini unutturacak, kaybederse feci bir son olacak
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde 6'lı Masa'nın ortak adayının CHP lideri Kemal... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T09:10+0300
2023-01-27T09:11+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ahmet hakan
6'lı masa
aday
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Ahmet Hakan, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kılıçdaroğlu kaybederse' başlıklı bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda ortaya çıkacak iki ihtimali kaleme aldı.Hakan, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda olacakları şöyle yazdı:Ancak Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi durumunda 'mağlubiyetin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşımış olacağını' belirten Hürriyet yazarı, bu ihtimale ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ahmet Hakan şöyle devam etti:
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, 6'lı masa, aday, cumhurbaşkanlığı seçimi
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, 6'lı masa, aday, cumhurbaşkanlığı seçimi

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kazanırsa tüm mağlubiyetlerini unutturacak, kaybederse feci bir son olacak

09:10 27.01.2023 (güncellendi: 09:11 27.01.2023)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde 6'lı Masa'nın ortak adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda ortaya çıkan iki ihtimali değerlendirdi. Hakan, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda 'bu güne kadarki tüm mağlubiyetlerini unutturacağını' yazdı.
Ahmet Hakan, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kılıçdaroğlu kaybederse' başlıklı bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda ortaya çıkacak iki ihtimali kaleme aldı.
Hakan, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda olacakları şöyle yazdı:
"Muhteşem bir finale imza atmış olacak. Bu zamana kadarki tüm mağlubiyetlerini unutturmuş olacak. Kendisiyle ilgili tüm algıları yerle bir etmiş olacak. Ekrem İmamoğlu’nun önü kapanmış olacak. CHP’nin geleceğini tasarlama hakkını eline almış olacak. Yanında yöresinde yer alanlara gün doğmuş olacak. Siyasi hayatının son döneminde star olmuş olacak."
Ancak Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi durumunda 'mağlubiyetin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşımış olacağını' belirten Hürriyet yazarı, bu ihtimale ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"OFFFF! Kendisi için çok ama çok kötü olacak. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşımış olacak. Feci bir sonla siyasete veda etmiş olacak. “İmamoğlu’nu, Yavaş’ı aday gösterseydin böyle olmayacaktı” cümlelerine muhatap olacak. Son şakasını yapmış olacak. CHP darmadağın olacak. Ekrem İmamoğlu’na gün doğmuş olacak. Adı tarihe çok kötü geçmiş olacak."
Ahmet Hakan şöyle devam etti:
KEMAL Kılıçdaroğlu, eskiden çok hırslı bir siyasetçi değildi. Fedakârlık yapmaya çok yatkındı. Kazanma ihtimali daha yüksek bir isim mi var, hemen onun önünü açardı. Kişisel olarak kendisini asla dayatmazdı. Ama artık fedakârlık yok. Ama artık başkasının önünü açmak yok. Ama artık kişisel olarak geride durmak yok. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun duygu ve düşünceleri değişti.
Onun duygularına ve düşüncelerine tercümanlık yapmayı denemek istiyorum. Sanırım şöyle şeyler söylüyor kendi kendine kaldığında: 'Kazanabilirim. Var böyle bir ihtimal. Bana bir fırsat doğdu. Bunca zamandır adımın mağlubiyetlerle anılır olmasına son verecek bir fırsat. Bu fırsatı Ekrem’e ya da Mansur’a teslim edersem ne olur? Şu olur:
'Kazanırlarsa benim izim tozum bile kalmaz. Kazanamazlarsa yüzde 45’in üzerinde alacakları oyla beni tartışmalı hale getirirler. Şayet kazanırsam beni artık kimse tutamaz. Evet, bir risk var tabii ki. Ama bu riski almaya değmez mi? Kazanamazsam “Ekrem’i, Mansur’u aday gösterseydin böyle olmazdı” diyebilirler. Ama ben de çıkar, “Yüzde 48 aldım” derim. “Yüzde 48”, parti olarak hayatımızda göremeyeceğimiz bir oy oranı. Çok da argümansız kalmam yani.'
Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimali yüzde 90. Neden yüzde yüz değil de yüzde 90?Bunun iki nedeni var: BİR: Meral Akşener’in tutumunun belirsizliği. Oradaki gizemin tamamen ortadan kalkmaması. İKİ: Pişman olup partideki kurumsal ilişkiler görevinden ayrılsa da İYİ Partili Cihan Paçacı’nın “Sokak Kemal Bey’i istemiyor” demesi. Kısacası yüzde yüz için sadece bu tür pürüzler kalmış durumda.
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