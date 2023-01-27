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ABD: Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruma müdahale etmeyeceğiz
ABD: Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruma müdahale etmeyeceğiz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruma müdahale... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
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Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yaşanan bu müzakerelere müdahale etmiyoruz. Egemen ülkeler arasındaki müzakerelere saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.ABD’li yetkili, Finlandiya ve İsveç’in mümkün olan en kısa sürede NATO’ya katılabilmesi için Türkiye’ye endişelerinin çözümü üzerindeki çalışmaları sürdürme çağrısında bulunduklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/turkiyede-nato-tartismasi-yeniden-gundem-ittifak-ile-ankaranin-cikarlari-birbiriyle-uyusuyor-mu--1066220410.html
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abd, nato, türkiye, john kirby, isveç, finlandiya
abd, nato, türkiye, john kirby, isveç, finlandiya

ABD: Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruma müdahale etmeyeceğiz

20:27 27.01.2023 (güncellendi: 20:28 27.01.2023)
© AFP 2023 / Alex WongPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Alex Wong
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruma müdahale etmeyeceklerini, ancak Türkiye’yi endişelerinin çözümü üzerinde çalışmaya davet ettiklerini söyledi.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yaşanan bu müzakerelere müdahale etmiyoruz. Egemen ülkeler arasındaki müzakerelere saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’li yetkili, Finlandiya ve İsveç’in mümkün olan en kısa sürede NATO’ya katılabilmesi için Türkiye’ye endişelerinin çözümü üzerindeki çalışmaları sürdürme çağrısında bulunduklarını söyledi.
Türkiye - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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