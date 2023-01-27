Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/ab-ulkeleri-kiev-icin-rus-varliklarinin-kullanilmasinin-mesru-oldugu-konusunda-bilgilendirildi-1066278409.html
‘AB ülkeleri, Kiev için Rus varlıklarının kullanılmasının meşru olduğu konusunda bilgilendirildi’
‘AB ülkeleri, Kiev için Rus varlıklarının kullanılmasının meşru olduğu konusunda bilgilendirildi’
Avrupa Birliği (AB) Hukuk Bürosu’nun AB ülkelerine, Ukrayna’nın yeniden inşası için Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarından en az 33.8 milyar... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:55+0300
2023-01-27T19:55+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518342_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3779f06d1a77c74ad19b02f4a012b2ac.jpg
Bloomberg’in haberine göre, Avrupalı avukatlar, varlıkların kamulaştırılmaması koşuluyla bu planın yasal olarak uygulanabilir olduğu görüşünde. Yani, borcun anapara tutarı ile faizinin bir noktada Rusya’ya iade edilmesi gerekecek.G7 temsilcileri ile AB’nin, Rus varlıklarına el konulması için net yasal gerekçeler bulamadığı ifade edilen haberde, bunun yerine Brüksel’in, Ukrayna’nın yeniden inşası için harcanabilecek parayı elde etmek için önce bu fonları birleştirmek istiyor.Hukukçuların çarşamba günü Avrupa büyükelçileriyle yapılan görüşmede, riskler konusunda uyardığı belirtilen haberde, varlık yönetimi sırasında kar yerine zararın elde edilmesi durumunda, AB veya üye ülkelerin bu parayı tazmin etmesi gerekeceği kaydedildi.Bazı tahminlere göre, Rusya Merkez Bankası’nın yurtdışında dondurulan varlıkları yaklaşık 300 milyar doları buluyor. AB yetkilileri, bu miktarın yaklaşık 33.8 milyar euro’luk kısmının Avrupa ülkelerindeki mevduatlarda bulunduğunu tahmin ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-rus-milyarder-potanine-bir-dizi-burokrata-vtb-bank-ve-rosbanka-yaptirim-uyguladi-1064642755.html
avrupa birliği
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518342_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6febed6fc68e8aded339eff1eed080dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, rusya, ukrayna
avrupa birliği, rusya, ukrayna

‘AB ülkeleri, Kiev için Rus varlıklarının kullanılmasının meşru olduğu konusunda bilgilendirildi’

19:55 27.01.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Hukuk Bürosu’nun AB ülkelerine, Ukrayna’nın yeniden inşası için Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarından en az 33.8 milyar euro’nun geçici olarak kullanma haklarının olduğu konusunda bilgi verdiği açıklandı.
Bloomberg’in haberine göre, Avrupalı avukatlar, varlıkların kamulaştırılmaması koşuluyla bu planın yasal olarak uygulanabilir olduğu görüşünde. Yani, borcun anapara tutarı ile faizinin bir noktada Rusya’ya iade edilmesi gerekecek.
G7 temsilcileri ile AB’nin, Rus varlıklarına el konulması için net yasal gerekçeler bulamadığı ifade edilen haberde, bunun yerine Brüksel’in, Ukrayna’nın yeniden inşası için harcanabilecek parayı elde etmek için önce bu fonları birleştirmek istiyor.
Hukukçuların çarşamba günü Avrupa büyükelçileriyle yapılan görüşmede, riskler konusunda uyardığı belirtilen haberde, varlık yönetimi sırasında kar yerine zararın elde edilmesi durumunda, AB veya üye ülkelerin bu parayı tazmin etmesi gerekeceği kaydedildi.
Bazı tahminlere göre, Rusya Merkez Bankası’nın yurtdışında dondurulan varlıkları yaklaşık 300 milyar doları buluyor. AB yetkilileri, bu miktarın yaklaşık 33.8 milyar euro’luk kısmının Avrupa ülkelerindeki mevduatlarda bulunduğunu tahmin ediyor.
Vladimir Potanin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
Ukrayna krizi
ABD, Rus milyarder Potanin’e, bir dizi bürokrata, VTB Bank ve Rosbank’a yaptırım uyguladı
15 Aralık 2022, 21:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала