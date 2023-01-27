https://sputniknews.com.tr/20230127/ab-ulkeleri-kiev-icin-rus-varliklarinin-kullanilmasinin-mesru-oldugu-konusunda-bilgilendirildi-1066278409.html

‘AB ülkeleri, Kiev için Rus varlıklarının kullanılmasının meşru olduğu konusunda bilgilendirildi’

‘AB ülkeleri, Kiev için Rus varlıklarının kullanılmasının meşru olduğu konusunda bilgilendirildi’

Avrupa Birliği (AB) Hukuk Bürosu’nun AB ülkelerine, Ukrayna’nın yeniden inşası için Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarından en az 33.8 milyar... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T19:55+0300

2023-01-27T19:55+0300

2023-01-27T19:55+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

ukrayna

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Bloomberg’in haberine göre, Avrupalı avukatlar, varlıkların kamulaştırılmaması koşuluyla bu planın yasal olarak uygulanabilir olduğu görüşünde. Yani, borcun anapara tutarı ile faizinin bir noktada Rusya’ya iade edilmesi gerekecek.G7 temsilcileri ile AB’nin, Rus varlıklarına el konulması için net yasal gerekçeler bulamadığı ifade edilen haberde, bunun yerine Brüksel’in, Ukrayna’nın yeniden inşası için harcanabilecek parayı elde etmek için önce bu fonları birleştirmek istiyor.Hukukçuların çarşamba günü Avrupa büyükelçileriyle yapılan görüşmede, riskler konusunda uyardığı belirtilen haberde, varlık yönetimi sırasında kar yerine zararın elde edilmesi durumunda, AB veya üye ülkelerin bu parayı tazmin etmesi gerekeceği kaydedildi.Bazı tahminlere göre, Rusya Merkez Bankası’nın yurtdışında dondurulan varlıkları yaklaşık 300 milyar doları buluyor. AB yetkilileri, bu miktarın yaklaşık 33.8 milyar euro’luk kısmının Avrupa ülkelerindeki mevduatlarda bulunduğunu tahmin ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-rus-milyarder-potanine-bir-dizi-burokrata-vtb-bank-ve-rosbanka-yaptirim-uyguladi-1064642755.html

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