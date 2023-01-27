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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/ab-rusyaya-ekonomik-yaptirimlari-6-ay-daha-uzatti-1066271751.html
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
Avrupa Birliği (AB), savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:03+0300
2023-01-27T17:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
yaptırım
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.Açıklamada, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması gerekçesiyle alındığı iddia edilerek, geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla yaptırımların önemli ölçüde genişletildiği kaydedildi.Rusya'ya yönelik yaptırımların ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazede sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatının yasaklandığı, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldığı ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alındığı hatırlatıldı.AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları her 6 ayda bir uzatılıyor.AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 16 Mart 2014'te yapılan referandum sonucunda Kırım'ın Rusya'yla birleşmesinin ardından aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-yaptirimlari-yururluge-girdikten-sonra-yunanistanin-rusyadan-ithalati-ikiye-katlandi-1065854588.html
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rusya, ab, yaptırım
rusya, ab, yaptırım

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

17:03 27.01.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinRusya-AB
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Avrupa Birliği (AB), savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Açıklamada, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması gerekçesiyle alındığı iddia edilerek, geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla yaptırımların önemli ölçüde genişletildiği kaydedildi.
Rusya'ya yönelik yaptırımların ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazede sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatının yasaklandığı, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldığı ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alındığı hatırlatıldı.
AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları her 6 ayda bir uzatılıyor.
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 16 Mart 2014'te yapılan referandum sonucunda Kırım'ın Rusya'yla birleşmesinin ardından aldığını duyurmuştu.
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
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